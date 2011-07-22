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Politika

ERDOĞAN, GELİNİNİN KIZ KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE KATILDI İSTANBUL (A.A)

22 Temmuz 2011 01:15

-ERDOĞAN, GELİNİNİN KIZ KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE KATILDI İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gelininin kız kardeşinin düğününe katıldı. Harp Akademileri Komutanlığındaki mezuniyet töreninin ardından Üsküdar'daki konutuna geçen Erdoğan, bir süre sonra konuttan ayrılarak dünürü Orhan Uzuner'ın kızı Revha Uzuner ile Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Öztürk'ün oğlu Mehmet Saadettin Öztürk'ün düğününe katılmak üzere Beykoz Korusu Sosyal Tesislerine geldi. Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın eşi Reyyan Erdoğan'ın kız kardeşi olan gelin Revha Uzuner ile damat Mehmet Saadettin Öztürk'ün düğününe, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile oğlu Bilal ve gelini Reyyan Erdoğan da katıldı. Revha Uzuner ile Mehmet Saadettin Öztürk'ün nikahının daha önce Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından kıyıldığı ve nikah şahitlerinin Bilal Erdoğan ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve eski Sarıyer Belediye Başkanı Yusuf Tülün olduğu öğrenildi.

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