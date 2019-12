-Erdoğan: Geleceği şekillendirme mücadelesi veriyoruz ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Köksüz bir ağacın da köksüz bir milletin de ayakta kalabilmesi, yaşayabilmesi mümkün değildir. İşte biz de bu anlayışla hareket ediyor, geçmişten aldığımız ilhamla, geleceği şekillendirmenin mücadelesini veriyoruz'' dedi. Erdoğan, Bağlum'da düzenlenen AK Parti 10. Yıl Hatıra Ormanı ve Fidan Dikim Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada, bugün dikilecek 150 fidanla birlikte 150 dönümlük alanda 15 bin ağaçtan oluşan bir hatıra ormanının Ankara'ya kazandırılacağını belirten Erdoğan, fidanların dikiminde, bakımında ve muhafazasında emeği geçenleri kutladı. Erdoğan, şunları söyledi: ''10 yıl önce, 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarken, aslında bir fidanı toprakla buluşturmanın heyecanı ve coşkusu içindeydik. O gün, toprakla buluşturduğumuz o fidanın, kök salacağını, dal budak salacağını, asırlık bir çınar gibi Türkiye ile bütünleşeceğine inanıyor, hissediyorduk. Tıpkı bir fidan gibi AK Parti'yi de aşkla, sevgiyle, muhabbetle büyüttük ve bugünlere ulaştırdık. Türkiye'nin en genç partilerinden biri olan AK Parti, nispeten kısa bir zaman zarfında, 10 yılda, adeta asırlık bir çınar gibi ülkemizin her yanında kök saldı. Zira biz, o fidanı, alelade bir toprak parçasına değil, aslında yüzlerce, binlerce yıllık bir medeniyet toprağının bereketli zemini üzerine diktiğimizin de bilincindeydik. Bir yandan köklerimizle tarihimizin, kültür ve medeniyetimizin mirasına tutunurken, bir yandan da istikbale kollarımızı açtık. Fidan ve çınar, bizim kadim medeniyetimizde, özellikle devlet geleneğimizde yer alan iki önemli semboldür. Osmanlı Cihan Devleti, daha müşahhas hale gelmeden, Osman Gazi'nin hocası Şeyh Edebali'nin rüyasında şekillenmişti. Şeyh Edebali, rüyasında, Osman Gazi'nin göğsünden bir fidanın fışkırdığını, o fidanın bir çınara dönüştüğünü, çınarın dallarının da Fırat'tan Nil Nehri'ne, Dicle'den Tuna'ya kadar geniş bir coğrafyaya uzandığını müjdelemişti. Gerçekten de Osmanlı çınarı, Söğüt'ten yola çıkarak, 3 kıtada muhteşem bir merhamet medeniyetine dönüşmüştü. Üstat Cemil Meriç, 'Ağaç, kökleriyle yaşar' diyor... Köksüz bir ağacın da köksüz bir milletin de ayakta kalabilmesi, yaşayabilmesi mümkün değildir.'' AK Parti'nin, 10 yıl önce millete hizmet için yola çıktığını kaydeden Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırarak ve tarihi seviyede başarıları yaşatarak bugünlere ulaştıklarını ifade etti. 780 bin kilometrekare vatan toprağının her karışını kendi evlerinin bir parçası olarak kabul ettiklerini belirten Erdoğan, 74 milyon insanın her birini kardeş bilerek bu yolda yürüdüklerini dile getirdi. Törenin ardından, Orman ve Su İşleri Bakanlığının yapımını tamamladığı 111 farklı eserin toplu açılışını gerçekleştireceklerini hatırlatan Erdoğan, bugün yani 11.11.2011'de, 111 büyük yatırımı Türkiye ile Türk milletiyle ve şehirlerle buluşturduklarını ifade etti. Bugün 5'i baraj, 48'i hidroelektrik santralı olmak üzere 8 milyar 365 milyon liralık yatırımı toplu halde hizmete açacaklarını bildiren Erdoğan, resmi olarak açılışı yapılacak hizmetler arasında, 6 kent ormanı ve 6 milli parkın da bulunduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, bir yandan suyu enerjiye çevirdiklerini, bir yandan kurak toprakları suyla buluşturduklarını, bir yandan da orman varlığını, yeşil varlığını katlayarak artırdıklarını ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bu topraklar bizim topraklarımız, bu vatan bizim vatanımız... Bu toprakların üzerinde biz ameliyat yaptırmayız. Biz, bu toprakları, şehitlerimizden, gazilerimizden, yüzlerce yıldır bu topraklar için fedakarlık göstermiş kahramanlarımızdan miras emanet aldık. Vakit tamam olunca da biz, bu emaneti sonraki nesillere devredeceğiz. Açıkçası, özellikle orta Anadoluda, Ankara ve civarında, geçmişte ormanlarla kaplı olduğunu bildiğimiz tüm bu araziler, bugün ciddi bir kuraklık ve çoraklık içinde. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde, bir sincabın daldan dala atlayarak Anadolunun bir ucundan diğerine gidebileceğini söyler. Nasıl bir Anadolu topraklarından nerelere gelmişiz... Hemen şurada, yanı başımızda yapılmış olan Ankara Savaşı'nda, Timur'un ordularını orman içinde sakladığı rivayet edilir. Nerede o ormanlar? Diyorum ki: Biz, çocuklarımıza bu toprakları böyle kurak şekilde miras bırakmayalım. Biz, elimizden geldiği kadar ağaçlandıralım, onlar da bunu devam ettirsin ve bu toprakları yeniden yeşille, yeniden bereketle buluşturalım.AK Parti Hatıra Ormanı'nın hayırlara vesile olmasını diliyor, aynen Osmanlı nasıl bir çınar gibi gür, dev, muhteşem bir hale geldiyse, şunu bilin; inşallah Türkiye Cumhuriyeti de 2023'te o muhteşem yıllara yeniden kavuşacaktır.'' -Erdoğan, fidan dikti- Konuşmaların ardından Başbakan Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın adına birer fidan dikti ve fidanların cansuyunu verdi. Erdoğan, fidanları dikmesinin ardından, ''Hayırlı olsun. Buraya 15 bin ağacı süratle dikeceğiz ve burası bir hatıra ormanı haline gelecek'' dedi. Öte yandan, Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan da hatıra ormanına fidan dikti. Sümeyye Erdoğan, fidan dikerken Başbakan Erdoğan, ''7 kürek toprak at'' dedi. Erdoğan, daha sonra ampul şeklinde yapılan havuzu inceledi. AK Parti Sosyal İşler Başkanlığının öncülüğünde oluşturulan AK Parti 10. Yıl Hatıra Ormanı'nda 30 çeşit ağacın bulunacağı öğrenildi.