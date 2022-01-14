Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli istihbarat gemisi TCG-Ufuk'un hizmete alım töreninde konuştu. "Bugün hizmete sunacağımız ülkemizin ilk yerli istihbarat gemisi Ufuk da milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi" diyen Erdoğan, "Ülkemiz hali hazırda bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan inşa eden ve idamesini geçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor" diye konuştu.

"Geçmişin eksiklerini giderdik bugünün hazırlığını zaten yapıyoruz artık aktif savunma anlayışıyla ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz" diyen Erdoğan, "Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'dir" mesajı verdi.

"Artık aktif savunma anlayışıyla ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz"

"İki gün önce yerli ve milli kritik projelerimizle ilgili önemli kararlar aldığımız Savunma Sanayii İcra Kurulu toplantımızı yapmıştık. Şimdi de buradayız. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat faaliyetlerinin denizlerde de en etkin şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlayacağını inandığım Ufuk gemimizin Milli İstihbarat Teşkilatı'mıza hayırlı olmasını diliyoruz. Artık dışarıdan alım istemiyoruz projelerimiz yeli ve milli olacak dediğimiz 2004 yılından bu yana azim ve kararlılıkla çalışarak hamdolsun bugünlere geldik. Savunma sanayiinde bağımsız olamayan milletlerin geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını özellikle son 10 yılda çevremizde yaşanan hadiseler bize bir kez daha gösterdi, Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayii alımları sayesinde yaptığımız atılımlarla birlikte bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı. Ülkemizin bu başarısı dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdur halklar topluluklar için de çok önemli bir umut haline geldi. Türkiye gizli açık tüm ambargolara rağmen her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamlelerini yapabilmesini savunma sanayiinde elde ettiği ilerlemeye borçludur" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan'ın sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Hamdolsun bugün insansız hava kara deniz araçlarından helikopterlere silah ve mühimmatlardan füzelere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli milli olarak tasarlıyor üretiyor ve kullanıyoruz. Türk savunma sanayi ürünlerini kullanan ülke sayısı da her geçen yıl artıyor. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Geçmişin eksiklerini giderdik bugünün hazırlığını zaten yapıyoruz artık aktif savunma anlayışıyla ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz. Araştırma-geliştirme yatırımlarımızı artırarak yüksek teknoloji gerektiren sistemleri hayata geçirmeye ağırlık veriyoruz. Derin öğrenme ve yapay zeka entegrasyonu gerektiren karmaşık sistemlere yönelik çalışma ve uygulamalarımız hızla devam ediyor."

"Malzeme ve imalat teknolojilerinde dünyadaki ileri ülkeler seviyesini yakalamaya doğru hızla ilerliyoruz diyen Erdoğan, ""Bir yandan da gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor" sözlerini kaydetti.

"Milli savaş gemilerimizi, sismik araştırma gemilerimizi sahil güvenlik gemilerimizi lojistik gemilerimizi, botlarımızı kendimiz üretebiliyoruz"

"Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin gerektiği gibi korunabilmesi ancak mavi vatanın en iyi şekilde savunulmasıyla mümkündür. Bunun için donamamızı daha güçlü ve caydırıcı kılacak bir çok projeyi hayata geçirdik" diyen Erdoğan, "Milli savaş gemilerimizi, sismik araştırma gemilerimizi sahil güvenlik gemilerimizi lojistik gemilerimizi, botlarımızı kendimiz üretebiliyoruz. Bu projelerde yüzde 70'e varan yerlilik oranına ulaştık. Şimdi de insansız hava araçlarında edindiğimiz tecrübe ile silahlı insansız deniz araçları üretiyor bunların sürü şeklinde hareket eden versiyonları üzerinde de çalışıyoruz" dedi.

"Ayrıca envanterimizde bulunan birçok deniz aracımız günün şartlarına uygun şekilde son teknolojiler eklenerek modernize ediliyor. Bu deniz araçlarımızın silah radar ve muhabere ve elektronik sistemleri yerli ve mili ürünlerle donatılıyor. Geçtiğimiz yıl bugünlerde ambargolar sebebiyle dışarıdan temin edemediğimiz her bir sistemin alternatifini ürettiğimiz i sınıfı fırkateynlerimizin ilki olan İstanbul'u denize indirmiştik. Bugün hizmete sunacağımız ülkemizin ilk yerli istihbarat gemisi Ufuk da milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi. Ülkemiz hali hazırda bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan inşa eden ve idamesini geçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor" diyen Erdoğan, "Önümüzdeki iki yılda donanmamızı daha da güçlendiriyoruz" hedefini açıkladı.

"Yeni tip deniz altılarımızla denizde ikbal ve muharebe destek gemimizle denizlerimizde çok daha güçlü ve caydırıcı olacağız" diyen Erdoğan, ayrıca, "Deniz altı platformlarından uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarını ileri teknolojiye sahip yerli milli silah ve sensör sistemleriyle birlikte geliştirip ihraç edeceğiz. Ayrıca yerli ve milli imkanlarla üreteceğimiz uçak gemimizin sağlayacağı deniz hava gücümüzle bu alanda dünyanın en üst ligine de çıkmış olacağız. Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'dir" sözlerini kaydetti.

Erdoğan sözlerini, "Teşkilatımıza kazandırdığımız Ufuk gemimizin hizmete girmesinde emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek bitirdi.