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Politika

Erdoğan Gazze'ye gitmeyecek  İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2011 01:02

-Erdoğan Gazze'ye gitmeyecek  İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Gazze'ye ziyaretim söz konusu değil, fakat Gazze'yle ilgili ziyaret özlemimin olduğunu da açıkça söylemek isterim en kısa zamanda da Gazze'yi ziyaret etmenin hasreti içindeyim, bunu ifade edeyim'' dedi. Erdoğan, Mısır'ın içinden geçtiği kritik ve zorlu süreçte Türkiye olarak, her türlü desteği vermeye hazır olunduğunu göstermesi gerektiğini belirterek, ''Yapacağımız temaslarda, Türkiye'nin dostluk ve kardeşliğini güçlü bir şekilde vurgulama imkanımız olacak'' dedi.

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