Erdoğan'a Gana'da kırmızı halı sürprizi

Afrika gezisine çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci durağı olan Gana’da düzenlenen resmi törenle karşılandı. Karşılamada ilginç sahneler yaşandı. Erdoğan, karşılama mangasını selamlamak üzere kırmızı halı da yürüdü. Hazırlanan “V şeklindeki” kırmızı halının etrafını turlamak Erdoğan’ın tam 6 buçuk dakikasına mâl oldu. Ağır adımlarla uzun süren bir yolculuk yapan Erdoğan daha sonra başladığı noktaya döndü. Kırmızı halı macerasının yaşandığı esnada Erdoğan’ın yanında ev sahibi devlet başkanının olmaması dikkat çekti. Yokluğun sebebi ise turun sonunda anlaşıldı. Erdoğan’ın bu meşakkatli kırmızı halı yolculuğunun sonunda Erdoğan’ı Gana Devlet Başkanı John Dramani Mahama sarılarak karşıladı. İki lider daha sonra beraberlerindeki heyetle birlikte Cumhurbaşkanlığı sarayına girdi.

Eşi ve 4 bakan eşlik ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Gana ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz eşlik ediyor.