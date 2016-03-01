Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında Gana'da mevkidaşı John Dramani Mahama ile ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, "Gana ile ikili ilişkilerimizde son dönemde bir tarih yazıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün Gana'nın güzelliklerinin bir kısmıyla karşılaşmış durumdayım Sayın Cumhurbaşkanına şükrnlarımı sunuyorum. Gana'da yakılan özgürlük ateşi diğer ülkelere sıçradı. Bugün de Gana güçlü ve aktif diplomasisiyle Afrika'nın ilham kaynağıdır. Gana bizim Batı Afrika'daki en yakın dostlarımızdandır. İkili ilişkilrimizde tarih yazıyor ve kalkınma ortağımız olarak görüyoruz. Afrika'da büyükelçilikler açımaya başladığımızda bu ülkelerin içerisinde ilk etapta Gana'da vardı. Önümüzdeki dönemde bölgesel barışa katkı sağlamakta kararlıyz. Türkiye ile Gana iş birliği kapsamını genişletme kararlılığındadır. Bu konuda aramızda bir siyasi irade mevcuttur. Gana İle 5 yıl içinde 18 anlaşma imzaladık.

Gana halen Türkiye'nin Sahra altı Afrika'da 4. ticaret ortağıdır. Şuan 400 milyon dolar olan ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Firmalarımız Gana'nın ihtiyaçlarına binaen çalışmaktadır. Bu firmaları bizde teşvik etmeye devam edeceğiz.

Kamu özel sektör ortaklığı Türkiye'nin kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Bu model Gana için de önemli rol oynayacaktır. Afrika'da Gana, Nijerya bu bölgedeki terörle ilgili konuları değerlendirirken ülkemizdeki terör olaylarını da değerlendirme fırsatımız oldu. 35 yıldır terörlemücadele eden bir ülke olarak terörün yöntemlerini çok iyi biliyoruz. gençleri,miz bizim geleceğimizdir. Dini dili ırkı olmayan terörü dünyada bütün ülkeler lanetlemek ve tavır almak durumundayız. Türkiye Gana'nın ve Ganalı kardeşlerimizin yanındadır.