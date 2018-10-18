Erdoğan Gagavuz Türklerine hitap etti: İlişkimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık

Komrat'ta Gagavuz Türklerine hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, " İlişkimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık" dedi. Erdoğan, Gagavuzya'da stratejik Konsey Anlaşması'nın yanı sıra 5 önemli anlaşma daha imzaladıklarını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasındna satır başladı şöyle:

"28 Eylül'de Gökoğuz Türkleri'nin kurucu başkanı Topal'ın vefatından duyduğum üzüntüyü özellikle belirtmek istiyorum. Toprağı bol olsun diyorum. Onlar bu dünyadan göç ettiler ama ileriye taşımamız gereken bir miras bıraktılar. Bizler de Moldova ve Türkiye olarak bu mirası daha da ielriyore götüreceğiz.

"Bugün iki ülke tarihte hiç olmadığı kadar birbirine yakındır. Fiziki sınırımız olmasa bda biz Moldova'yı komşu oalrak görüyoruz.

"Gerektiğinde elimizdeki tüm imkânları Moldova için kullanmaktan çekinmiyoruz. Dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşması içinm gayret sarf ediyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde Moldova halkının ve siz Gagavuz Türklerinin dostu olmaya devam edeceğiz. Sizler 1994 yılında diğer devletler iç çatışmayla kıvranırken siz kardeşçe yaşamayı seçtiniz. Sizler bu topraklarda dayanışmayı teşvik ettiniz. Sizlerin bu asil tavrı tam anlamıyla bir medeniyet örneğidir.

"Kendi kimliğinizi, dilinizi, milliğinizi koruyarak bu mirası torunlarınıza aktarmanzıı diliyorum. Bilhassa içinde bulunduğumzu son dönemde bunun önemli olduğunu düşünüyorum.

"Geçmişi ve gelecğei aynı olan toplumlar ayrıştırılmak isteniyor. Irkçılık bir veba gibi yayılıyor. Buradaki soydaşlarımzıın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Her birimizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum. Bu topraklardaki barış ve hzuur ortamının bozulmasına hiçbirinizin müsade etmeyeceğini düşünüyorum.

"Gerçekleştirdiğimiz bu tarihi ziyret bizim için oldukça verimli geçiyor. Başbaşa heyetler arası görüşmelerimizde ilişkimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltme kararı aldık. Moldova ile kruduğumuz ortak gelecğein köprüsü sizlersiniz. Moldova parlamentosunda 3 Gagavuz Türkü milletvekili bulunuyor. Hiç şüphesiz sizleri siyasette temsil eden bu dostlarımıza iki önemli görev düşüyor. Birincisi sizin sesiniz olmak ikincisi de Moldova ile diyologlarını hep açık tutmak.

"19 Kasım'da başkanlık seçimelrine gideceksiniz. Bu süreçte vatandaşık göreviniz birliğinizi, beraberliğinizi korumak ve oyunuza sahip çıkmaktır. Oradan çıakcak sonucun belirleyicisi de siz olacaksınız.

"Türkiye olarak Gagavuz Türkleri'nin hayatlarını en üst imkânlarda sürdürebilmesi için elimizden geleni yapacağız.

"Gelecek yıl Komrat'ta büyük bir eğitim kompleksi inşa etmek için gereken adımları atıyoruz.

Başkonsolosluk

"İnşallah çok yakında başkonsolosluğumuzu da açacak, başkonsolosumuzu da atayacağız. Başkonsolosluğumuzun da faaliyete geçmesiyle bhruada Türkiye'ye açılan bir kapınız daha olacak. Ülkenin resmi dilini de öğrenmenizi ve kullanmanızı önemli görüyoruz. Böylece kalkınmada katkıda bulunacaksınız. Analarımızın abbalarımızın konuştuğu saf, öz Türkçeyi yaşatmanızdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Dil, düşünce biçiminiz, kültürünüzdür, en önemlisi dil, kimliğin aynasıdır. Çocuklarınıza Gagavuz Türkçesini öğretmenizi bekliyoruz."