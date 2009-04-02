Erdoğan, G20 için İngiltere'de

Başbakan Tayyip Erdoğan, Kraliçe Elizabeth'in G20 Zirvesi dolayısıyla Londra'da bulunan liderler için verdiği resepsiyona katıldı.



İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Birmingham Sarayı'nda liderler onuruna verdiği resepsiyon, basına kapalı gerçekleşti.



Resepsiyona, Başbakan Erdoğan'la Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.



Resepsiyonun ardından Başbakan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Gordon Brown'ın G20 Zirvesi dolayısıyla Londra'da bulunan liderler için verdiği yemeğe katıldı. Brown, Başbakan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı, eşi Sarah Brown ile Downing Street 10 numaradaki Başbakanlık Konutu'nda karşıladı.



Yemek, basına kapalı gerçekleşti.