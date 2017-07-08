Erdoğan G20 aile fotoğrafında neden yoktu?

Almanya’nın Hamburg kentindeki G20 Zirvesi devam ederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün gece çekilen aile fotoğrafında yer almaması dikkat çekti. CNN Türk’ün Almanya temsilcisi Erhan Merttürk şu bilgiyi paylaştı: Erdoğan konsere katılmak yerine otele giderek kurmaylarıyla toplantı yapmayı tercih etti.

Alman basını, Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın heyetler için dün akşam Beethoven’ın 9. Senfonisi’nin icra edildiği konsere katılmadığını, ön sıralarda iki koltuğun boş kaldığını yazdı.

Erdoğan, konser öncesi çekilen aile fotoğrafında da, sonrasında yemekte de yoktu…

Alman basını bu durumun nedeninin bilinmediğini yazarken, CNN Türk’ün Almanya temsilcisi Merttürk şu bilgiyi paylaştı: Erdoğan konsere katılmak yerine otele giderek kurmaylarıyla toplantı yapmayı tercih etti.