Erdoğan G-20 için Pittsburgh'da

BM'nin 64. Genel Kurul Genel Görüşmeleri’nde Erdoğan, “21’inci Yüzyılı; savaşların değil barışın, korkunun değil güvenin, haksızlığın değil adaletin, terör ve şiddetin değil huzurun, açlık ve fakirliğin değil refahın hakim olduğu bir yüzyıl yapalım” dedi.







BM'nin 64. Genel Kurul Genel Görüşmeleri’nde Genel Kurul’a hitap eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir yıl önce oldukça geniş bir teveccüh neticesinde Güvenlik Konseyi’ne seçilmiş bulunan Türkiye’ye verilen destek ve gösterilen güvenden ötürü tüm üye ülkelere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Çağımızın küresel sorunları, küresel ölçekli çözümleri zorunlu kılıyor. Savaşlardan ekonomik krize, açlık ve fakirlikten teröre, enerji güvenliğinden iklim değişikliğine kadar dünyamızın karşı karşıya bulunduğu sorunlar, büyük ve zorlu sorunlardır. Fakat bunların hiç biri altından kalkamayacağımız sorunlar değildir.”Yeni liderlik anlayışı

Erdoğan, sorunların çözümü için herkesi kucaklayan, adil, paylaşımcı, farklılıkları zenginlik olarak gören ve güven esasına dayalı bir küresel düzene ihtiyaç bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Risk ve tehdit algısına dayalı bir dünya tasavvurundan, güven ve dayanışma esasına dayalı bir küresel düzene geçiş mümkündür. Bu, artık hepimiz için bir zaruret haline gelmiştir. Bunun için yeni bir liderlik anlayışına da ihtiyaç var. 21’inci Yüzyılı; savaşların değil barışın, korkunun değil güvenin, haksızlığın değil adaletin, terör ve şiddetin değil huzurun, açlık ve fakirliğin değil refahın hakim olduğu bir yüzyıl yapabiliriz. Bu dünyanın kurulmasına katkı sunmak, dili, dini, milliyeti ne olursa hepimizin ortak sorumluluğu ve tarihi görevidir.”

Barışı koruma sistemi iyileştirilmeli

Türkiye olarak Güvenlik Konseyi’nin geçici üyelik kategorisinde genişlemeden yana olduklarının altını da bu vesileyle bir kez daha çizmek istediğini ifade eden Başbakan Erdoğan, “BM reformu çerçevesinde vurgulamak istediğim diğer bir önemli husus da BM barışı koruma sisteminin iyileştirilmesi ihtiyacıdır. Özellikle BM harekatlarına birlik katkısı yapan ülkelerin, erken ve etkin eş güdüm, kapasite artırımı, bölgesel örgütlerle işbirliği gibi hususlara ilişkin beklenti ve önerilerinin dikkate alınmasını bekliyoruz” dedi.

Komşularla sıfır problem

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, Türkiye’nin, bölgesinde, bir barış ve istikrar unsuru olarak mevcudiyetini sürdürdüğüne işaret ederek şunları söyledi:

“Özellikle son 7 yıllık süre zarfında, tüm komşularımızla sorunlarımızı çözmenin gayreti içinde olduk. ‘Komşularla sıfır problem’ politikası olarak ifade ettiğimiz bu yaklaşım sayesinde Türkiye, komşularıyla sorunlarını çözüm yoluna koymuş, ilişkilerini son derece iyi bir noktaya getirmiştir. Komşumuz Yunanistan’la devam eden diyalog süreci, bu durumun somut örneğidir. Keza, son dönemde hız kazanan, komşumuz Ermenistan’la ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik gayretlerimiz de meyvelerini vermeye başlamıştır.”

Obama Erdoğan'la kadeh tokuşturdu



Başbakan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un evsahipliğini yaptığı yemeğe katıldı. ABD Başkanı Obama Erdoğan’la kadeh tokuşturdu.







Recep Tayyip Erdoğan, Pittsburgh'daki G-20 zirvesi çerçevesinde ilk olarak ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın ''Phipps Conservatory'' isimli botanik bahçesinde verdiği resepsiyona katıldı.

Eşi Emine Erdoğan ile resepsiyona gelen Erdoğan'ı, Obama çifti kapıda karşıladı. Önce eşlerle basına fotoğraf veren iki lider, daha sonra birlikte gazetecilere görüntü verdi.

Obama, Erdoğan'a, ''Sizi gördüğüme sevindim'' derken, Erdoğan da memnuniyetini bildirdi.

Emine Erdoğan ile Michelle Obama da görüntü alınırken ayaküstü kısa bir sohbet yaptı.

Bu arada, Obama çifti resepsiyona gelen ülke liderlerini karşılarken, zaman zaman yağmur nedeniyle içeriye girip çıkmak zorunda kaldı.

Resepsiyonun ardından heyet başkanları Obama'nın verdiği çalışma yemeğine geçtiler.

Erdoğan Irak'ı ziyaret edeceğini söyledi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

G-20 Zirvesi için Pittsburgh ketine gelen Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama'nın heyet liderleri için verdiği yemeğin ardından The Rönesans Oteli'ne gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'a gelecek ay yapacağı ziyaretle ilgili bir soru üzerine, tarihin henüz netleşmediğini belirten Erdoğan, ''Ekim veya kasım ayı başı olabilir. Böyle birşeyimiz var'' dedi.





Türkiye-İran ilişkilerinin önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Özellikle de bu doğalgazla ilgili ilişkilerimiz, İran'a verebileceğimiz mallar konusu, bölgedeki teröre yönelik yapabileceğimiz müşterek çalışmalar. Bütün bunları geniş kapsamlı ele alabileceğimiz görüşmeler için dışişleri bakanımız gitti. Benim de ekim, kasım ayı başı gibi bir gitme planımız var.''

Erdoğan, Irak'a bir ziyaretinin olup olmayacağı sorusuna ise, ''Irak bu ay içinde kesin. Onu ortalarında filan yapacağız'' diye yanıt verdi.

Bu arada, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de The Rönesans Otel'de kalıyor.

G-20 protestosuna 19 gözaltı



ABD'nin Pittsburgh kentinde başlayacak olan G-20 Zirvesi öncesi yapılan gösteride, 19 kişi gözaltına alındı.





Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı izinsiz protesto gösterisine polis biber gazı ve gözyaşartıcı gazla müdahale ederken, Pittsburgh Belediye Başkanı Luka Ravenstahl, gösteri sırasında maddi zarar meydana gelmemesi için çaba harcandığını ve bunda başarılı olduklarını söyledi.



Pittsburgh'de 2 gün sürecek olan ve küresel ekonominin ele alınacağı G-20 liderleri toplantısına, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Konuşma ve tartışmaların yapılacağı salonlarda 13 ayrı dilde eşzamanlı çeviri yapılacağı bildirilirken, katılımcıların kullanacağı kulaklıklarda 13. dil olarak Türkçe'nin yer alması dikkati çekiyor.

Yaklaşık 10 uluslararası sivil toplum kuruluşunun da temsil edileceği zirve için hazırlanan basın merkezinin zirvenin yapılacağı Lawrence Konferans Merkezi'nden ayrı bir binada kurulması gazeteciler açısından ciddi bir güçlük oluşturacak. Lawrence binasından ayrılan bir gazetecinin yeniden geri dönmesi, alınan olağanüstü güvenlik önlemleri ve kontroller nedeniyle saatlerce sürebilecek.

Katılımcılara ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama tarafından tarihsel özelliği de bulunan porselen çay seti ile bir kavanoz Beyaz Saray ''üretimi'' bal gibi hediyeler verilecek.