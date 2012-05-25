Erdoğan: Futbol maçı seyretmiyoruz beyler

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Parlementerler Konferansı'nda Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili konuştu: 'Futbol maçı seyretmiyoruz beyler' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki olaylara ilişkin, “Biz futbol maçı seyretmiyoruz beyler. Bir dramı, bir trajediyi, maalesef izlemek zorunda kalıyoruz. Burada çocuklar, savunmasız kadınlar, yaşlı insanlar öldürülüyor. Boğazları kesilerek öldürülen insanlar var burada. Bunu mu izleyeceğiz? Bunu mu seyredeceğiz? Buna kimse 'Ben duymadım' diyemez, duyarsız kalamaz. Elini uzatmak durumundadır ve buna mecburuz” dedi.