Erdoğan, fuar için sökülen bin yıllık zeytin ağacını "İnşallah tutar" diyerek dikti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya’da 23 Nisan’da açılışı yapılacak ’Çiçek ve Çocuk’ temalı Expo 2016 Antalya’nın düzenleneceği alana İzmir’den sökülerek getirilen asırlık zeytin ağacını, “İnşallah tutar” dileğiyle yeni yerine dikti.

DHA’nın haberine göre; Tayyip Erdoğan, fuarın düzenleneceği alanda incelemelerde bulundu. 1120 dönüm alanda düzenlenecek ve 6 ay sürecek Expo 2016 Antalya’nın düzenleneceği alandaki incelemelerine, Expo 2016 Antalya’nın Yönetim Kurulu Başkanı da olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

Expo için İzmir’in Ödemiş ilçesi Bademli beldesine Bademli’de 1071 yılında dikilen ve Türkiye’nin en yaşlı zeytin ağacı olan çapı 2.55 metrelik zeytin ağacı 945 yıldır bağlı bulunduğu toprağından sökülerek Antalya’ya taşındı. Erdoğan bir asırlık ağacın Antalya’ya yeniden dikim töreninde, “Böyle bir ağaç. İnşallah burada da tutacağına inanıyoruz ve 2015 botanik bahçesinin en önemli zenginliklerinden olacak. Tarihi bugüne, bugünü de yarınlara ulaştıracak. Ya Allah Bismillah diyerek biz de toprağımızı atalım arkasından da cansuyunu” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı’nın ağacın Antalya’daki yeni yerindeki yaş kütüğün üzerine çaktığı pirinç tabakada şu ifadeler yer aldı: “6000 yıldır Anadolu topraklarında yetişen ve zeytin varlığı ile 1000 yıldır barış, sağlığı ve mutluluğu sembolize ediyor. Bolluk, bereket, mutluluk ve bilgelik sonsuza dek yeryüzünden eksik olmasın. Expo 2016 Antalya anısına bu zeytin ağacını dikiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan”

Familyası Oleaceae, anavatanı da Akdeniz bölgesi olan 945 yaşındaki Türkiye’nin en yaşlı zeytin ağacının çapı 2.55 metre, boyu ise 6 metre. Zeytin ağacının bir asırlık toprağından sökülüp yeni bir mekana taşınması ile ilgili hangi kurumlardan görüş alındığına dair ise bir açıklama yapılmadı.