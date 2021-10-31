Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip<strong> Erdoğan</strong>, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel <strong>Macron</strong> ile bir araya geldi.</p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/10/1635687038748-311020211605210301241.jpg" alt width="600" height="338" /></p>\n<p><strong>TIKLAYIN | <a rel="nofollow" href="https://t24.com.tr/haber/erdogan-biden-gorusmesi-basladi,989738" target="_blank" rel="noopener">Erdoğan ve Biden görüştü; “S-400 endişeleri dile getirildi, insan haklarına saygı vurgulandı"</a></strong></p>\n</body>\n</html>