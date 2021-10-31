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Dünya

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi

31 Ekim 2021 16:27

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

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