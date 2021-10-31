Erdoğan ve Biden görüştü; “S-400 endişeleri dile getirildi, insan haklarına saygı vurgulandı"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden G-20 zirvesinin gerçekleştiği Roma’da bir araya geldi. Beyaz Saray'dan görüşmenin ardından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 almasına ilişkin endişeleri dile getirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden, G20 zirvesinin ikinci gününde (31 Ekim 2021) İtalya'nın başkenti Roma'da ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin"Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz" yanıtını verdi. Basına kapalı görüşmede, iki ülkenin dışişleri bakanları Anthony Blinken ve Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

AA, görüşmenin ardından iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığını aktardı. Buna göre, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapılan Erdoğan-Biden görüşmesinde iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, görüşmenin "oldukça olumlu bir havada" geçtiğini belirtti.

Reuters’a konuşan bir ABD'li yetkili ise, Biden'ın Erdoğan'a Türkiye’nin F-16 talebi konusunda ABD’nin bir süreçten geçmesi gerektiğini söylediğini, bu süreç boyunca çalışmaya devam etmeyi taahhüt ettiğini aktardı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin bir açıklama yayımlandı. Beyaz Saray, görüşmede Suriye, Libya, Doğu Akdeniz konularının görüşüldüğünü, Türkiye'nin S-400 satın almasına ilişkin endişelerin dile getirildiğini aktardı. Beyaz Saray açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Başkan Biden, yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, işbirliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkili bir şekilde yönetilmesi konusundaki isteğini dile getirdi. Biden, Türkiye’nin Afganistan’daki NATO misyonuna 20 yıllık katkıları için teşekkürlerini sundu. İki lider, Suriye’deki siyasi süreci, Afganistan’a insani yardımı, Libya’da seçimleri, Doğu Akdeniz’deki süreci konuştu. Biden, savunma ortaklığını ve Türkiye’nin NATO müttefiği olarak öneminin altını çizdi ancak Türkiye’nin S-400 satın almasına ilişkin ABD’nin endişelerini not etti. Biden aynı zamanda güçlü demokratik kurumların önemini, insan haklarına saygıyı ve barış ve refah için hukukun üstünlüğünü vurguladı."

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. İkili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı olarak atılacak adımların müzakere edildiği görüşmede, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapıldı. Görüşmede, iklim değişikliği konusunda karşılıklı olarak atılan adımlardan duyulan memnuniyet dile getirildi."

Görüşme, 1 saatten uzun sürdü

Beyaz Saray kaynakları, sabah ABD Başkanı Joe Biden'ın programında Erdoğan-Biden görüşmesinin Türkiye saatiyle 12.10'da başlayacağını aktarmış, görüşmenin 20 dakika sürmesi öngörülmüştü. Görüşme, 1 saati geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye saatiyle 21.00'de Roma'dan ayrılarak COP26 iklim zirvesi için İskoçya'nın Glasgow şehrine gitmesi bekleniyor.