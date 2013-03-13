Erdoğan fotoğrafına dart oku atmaya 2 yıl hapis istemi

Ağustos ayında '4+4+4' eğitim sistemine karşı yaptıkları eylemde Başbakan Teyyip Erdoğan'ın fotoğrafına dart oku atan iki üniversite öğrencisine 'Kamu görevlisine aleni hakaret' suçundan 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Doğan Haber Ajansı'ndan İsmail Akduman'ın haberine göre, İlkadım İlçesi Süleymaniye Sokak'ta geçen yıl Ağustos ayında bir grup liseli ve üniversiteli, '4+4+4' eğitim sistemine karşı tepkilerini göstermek için eylem düzenleyip basın açıklaması yaptı. Daha sonra da gençlerden Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yıldırım Beyazıt Besim ile Çevre Mühendisliği'nde okuyan Mert Deniz Özkaya, iddialara göre hedef tahtası üzerine yapıştırılan ve üzerinde 'Atış serbest hedef Tayyip' yazan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafına dart attı.

Güvenlik güçleri müdahale ederek başkalarının dart atmasına izin vermedi. 2 üniversiteli hakkında soruşturma açıldı ve savcı 'Kamu görevlisine aleni hakaret' suçundan 1 yıldan az olmamak üzere 2 yıla kadar hapis cezası istedi.

Önümüzdeki haziran ayında yargılanmalarına başlanacak öğrencilerden Yıldırım Beyazıt Besim, dünyada demokrasinin hakim olduğu her yerde siyasal iktidar, parti ve siyasal öznelerin eleştirildiğini belirterek, şu savunmayı yaptı:

"Ülkemizde en ufak bir muhalif sese bile tahammül edilememektedir. O panoda fotoğraf var mıydı yok muydu, hatırlamıyorum. Ben görmedim. Bir bakan, gariban vatandaşa 'Takla at da görelim' diyor ve o hakaret olarak sayılmıyorsa, bizim tepkimiz de sayılmamalıdır. Böyle bir şey olsa bile bu demokratik bir talep olduğu için hakaret olduğunu düşünmüyorum. Bu eylem aynı şekilde Türkiye'nin her bölgesinde yapıldı."

Arkadaşlarının anlatımlarına katıldığını dile getiren Mert Deniz Özkaya ise, "Yıllardan beri bu ülkede işçiler, kadınlar, öğrenciler mağdur edildi. Şimdi mağdur olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Bu çok komik. Bir bakan vatandaşa takla at derken kimse hakaret kabul etmiyor. Bize açılan bu dava komik geliyor. Karikatür dergelerine bile dava açıldı" diye konuştu.