Erdoğan, fotoğraf çekimine müdahale etti, Egemen Bağış'ı da kareye soktu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜMSİAD'ın İstanbul'daki 6. Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan'la birlikte Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, AB Bakanı Volkan Bozkır da salondaydı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş'ın da oturduğu ön sıradaki protokolde iki eski bakan da yer aldı. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve adı yolsuzluğa karışan eski AB Bakanı Egemen Bağış da ordaydı. Görevini devreden TÜMSİAD Başkanı Hasan Kurt katılımcılara teşekkür etti. Kurt konuk bakanların isimlerini tek tek saydı. Egemen Bağış'ın ismi salondan alkış aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından protokol üyeleri ve TÜMSİAD Yönetim Kurulu üyeleri sahneye davet edildi. Erdoğan'ın müdahalesiyle fotoğraf çekimi için Kadir Topbaş, Vali Şahin ve milletvekilleri de sahneye davet edildi. Egemen Bağış, Topbaş ve Şahin'le birlikte fotoğraf çekimi için sahneye çıktı.