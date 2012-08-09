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Politika

Erdoğan: Foça, terörün yayılma adımlarının örneği

Erdoğan, saldırıya dair henüz net bilgilerin kendilerine gelmediğini belirtti

09 Ağustos 2012 18:54

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Foça'daki askeri aracın geçişi sırasındaki patlamaya ilişkin net bilgilerin henüz gelmediğini belirterek, "Bu maalesef terörün yayılma noktasındaki attığı adımların bir başka örneği" dedi.

ATO’nun Congresium Salonu’nda gerçekleştirilen Özürlü Memur Seçme Sınavı Kura Çekim Töreni’ne katılan Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmada Foça saldırısına değindi.

 

‘Foça, terörün yayılma adımlarının örneği’

 

Törenin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, İzmir Foça'daki askeri araca düzenlenen saldırıyla ilgili olarak, “Bu maalesef terörün yayılma noktasındaki attığı adımların bir başka örneği" değerlendirmesinde bulundu.

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