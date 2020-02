Erdoğan: Fiziki sınırımız olmasa da biz Moldova'yı komşu ülke olarak görüyoruz

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Ekim (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova ziyareti kapsamında yaptığı konuşmada “Fiziki sınırımız olmasa da biz Moldova’yı komşu ülke olarak görüyoruz” dedi.

Erdoğan, Moldova ziyaretinin ikinci gününde Gagavuzya Yeri Özerk Bölgesi’nde, Molodva Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Gagavuz Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah ile katıldığı bir etkinlikte şöyle konuştu:

“Bugün burada kardeşlik var, dayanışma var, işbirliği var; Türkiye ile Moldova’nın kadim dostluğu var. Elbette bugünlere kolay gelmedik. Karşımdaki bu muhteşem dayanışma manzarasına ulaşmak kolay değildi. Türk ve Moldovalı siyasetçilerin sergilediği işbirliği, hem Türkiye hem Moldova hem de Gökoğuz Türkleri’ne huzur getirmiştir. Zor zamanlarda halklarının geleceğine yön veren ve bu topraklarda güzel bir barış ortamı sağlayan liderlerin çabaları asla unutulmayacaktır. Bizler Türkiye ve Moldova liderleri olarak, bizden önceki siyasetçilerin bize bıraktığı bu mirası daha ileriye götüreceğiz. Son 16 yılda attığımız adımlar bu mirasa sahip çıkma hususundaki güçlü irademizin bir göstergesidir. Türkiye ile Moldova arasındaki bağlar Gökoğuz Yeri’ni de içine alacak şekilde son 16 yılda her alanda daha da perçinlenmiştir. Bugün iki ülke tarihte hiç olmadığı kadar birbirine yakındır. Fiziki sınırımız olmasa da biz Moldova’yı komşu ülke olarak görüyoruz. Moldova’nın toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem veriyoruz. Hem Moldova’daki hem Gökoğuz yerindeki gelişmeleri tıpkı komşularımızdaki hadiselerdeki gibi çok yakından takip ediyoruz. Gerektiğinde de elimizdeki tüm imkanları Moldova halkı için seferber etmekten kaçınmıyoruz. İşadamlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızda Moldova’nın kalkınması, gelişmesi ve dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşması için gayret ediyoruz. Bundan sonra da aynı kararlılıkla Moldova halkının ve siz Gökoğuz Türklerinin dostu olmayı sürdüreceğiz.

“Sizler 1994 yılında diğer devletler iç çatışmalarla kıvranırken kardeşçe yaşamayı seçtiniz. Avrupa’nın birçok ülkesi geleceğine karamsarlıkla bakarken sizler bu topraklarda huzuru barışı dayanışmayı tercih ettiniz. Moldova Gökoğuz halklarının bu kararı her türlü takdirin üzerindedir. Sizlerin bu asil tavrı tam anlamıyla bir demokrasi ve medeniyet örneğidir. Geçen 24 yılda kendilerini idare etme olgunluğunu gösteren siz soydaşlarımızı gönülden kutluyorum. Kendi kimliğinizi, dilinizi, iç barışınızı, birliğinizi koruyarak bu güzel mirası evlatlarınıza torunlarınıza aktarmanızı diliyorum. İçinden bulunduğumuz dönemde bunun önemli olduğuna inanıyorum çünkü Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde etnik ve kültürel farklılıklardan kaçınılmaya çalışılıyor. Asırlardır aynı toprağı paylaşan, aynı havayı soluyan geçmişi ve geleceği ortak olan toplumlar ayrıştırılmaya çalışılıyor. Kültürel ırkçılık dünyanın dört bir ucunda adeta bir veba gibi gün geçtikçe yayılıyor. İslam karşıtlığının yabancı düşmanlığına, etnik milliyetçilikten terörizme kadar birçok sorun bir arada yaşama idealimize sekte vuruyor. Buradaki soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor. Her birinizin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum. Bu topraklardaki barış ve huzur ortamının bozulmasına hiçbirinizin izin vermeyeceğine inanıyorum.

“Cumhurbaşkanı Igor Dodon’un davetine icabetle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret oldukça bereketli geçiyor. Dün ziyaretimin ilk gününde Kişinev’de verimli görüşmeler yaptık. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerimizde ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararını aldık. Bu kararın dost ülke Moldova ile yen bir dönemin kapılarını açacağına inanıyoruz. Moldova ile kurduğumuz ortak geleceğin köprüsü sizlersiniz. Unutmayın, sizin gücünüz Moldova’nın gücü, Moldova’nın gücü sizin gücünüzdür. Moldova parlamentosunda üç Gökoğuz Türkü milletvekili bulunuyor. Hiç şüphesiz sizlere siyasette temsil eden bu dostlarımıza iki önemli görev düşüyor. İlki Gökoğuz Türklerinin sesi olmak, ikincisi de Moldova ile diyalog kanallarını hep açık tutmak. 24 Şubat’ta Moldova Parlamentosu Seçimlerine, 19 Mayıs’ta Başkanlık Seçimlerine gideceksiniz. Her birinizin vatandaşlık görevi, bu süreçte birliğinizi, beraberliğinizi, dayanışmanızı korumak, ve oyunuza sahip çıkmaktır. Sandıktan çıkan her sonuç halkın özgür iradesini yansıtır ve saygıyı hak eder. Oradan çıkacak sonucun belirleyicisi de siz olacaksınız. Şimdiden sonuçların Gökoğuz yeri ve Moldova için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye olarak Gökoğuzlar’ın kendi vatanlarında hayatlarını en üst standartlarda sürdürebilmeleri için sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bu toprakların kalkınması için üzerimize düşeni yapacağız.

Sayın Dodon’un Gökoğuz Yeri’ne olan desteğini biliyorum. Bu destek Moldova’nın Gökoğuz yerine sahip çıktığının önemli bir göstergesidir. Bu yaklaşımın Moldova’nın tüm makamlarınca devam ettirilmesi çok önemlidir. Dün Stratejik Konsey Anlaşması’nı imzaladıktan sonra, Başbakan Filip ve diğer bakanlarla başka önemli anlaşmalara imza attık Bugüne kadar çeşitli anlaşması olan Türkiye ve Moldova, bu beş anlaşmayla beraber bu sayıyı arttırdı ve bu anlaşmalar, aramızdaki bağları daha da güçlendirecek. Daha fazla işadamımızı Moldova ve Gökoğuz yerine yatırım yapmaya teşvik edeceğiz.

“Moldova ailesinin bir parçası olarak ülkenin resmi dilini kullanmanızı ve öğrenmesini önemli görüyorum. Bu sayede Moldova’nın hem beşeri zenginliğini arttıracak hem de Gökoğuz Yerinin kalkınmasına katkıda bulunacaksınız. Sizlerinim ana dili olan, Anadolu’da konuşulan öz Türkçeyi yaşatmanızdan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Dil bir ileti aracı olmanın yanında toplumsal hafızanızdır. Düşünce biçiminizdir, kültürünüzdür, hepsinden önemlisi kimliğin aynasıdır. Sizlerden dilinize sahip çıkmanızı, çocuklarınıza Gökoğuz Tükçesi’ni öğretmenizi, bu sayede ortak kültürümüzü ve benliğinizi canlı tutmanızı bekliyoruz. Gökoğuz Türkçesinin unutmayan unutturmayın. Bunun yanından diğer Türk toplumlarıyla bağlarınızı geliştirin, unutmayın biz Adriyatik’ten Çin Seddi’ne uzanan 300 milyonluk büyük bir aileyiz.”

