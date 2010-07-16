-ERDOĞAN, FİLM ÖDÜLÜ VERDİ ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2010 AK Parti Kısa Film Yarışması'nda ilk üçe girenlere ödüllerini takdim etti. Başbakan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen törende, birincilik ödülünü kazanan ''Godot dedi. Godot yok dedi'' filminin yönetmeni Serap Sebahat Danış'a 50 bin liralık ödülünün sembolik çekini verdi. Erdoğan, ikincilik ödülünü kazanan ''Yasak Elma'' filminin yönetmeni Tayfur Aydın'a ve üçüncülük ödülünü ''Faili Meşhur'' filmiyle kazanan yönetmen Tuğba Ulusoy'a da ödüllerini takdim etti. Yarışmanın jürisi; AK Parti Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik başkanlığında Yeni Şafak Gazetesi Sinema Yazarı Ali Murat Güven, Star Gazetesi Sinema Yazarı Alin Taşçıyan, yapımcı-senarist-yönetmen Osman Sınav, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci Bostancı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Şahin, belgeselci-gazeteci Coşkun Aral ve sanatçı Hülya Avşar'dan oluşuyordu.