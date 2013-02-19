Erdoğan: Filistinli taraflar arasındaki uzlaşı barışa katkı sağlayacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşşal ile görüşmesinde, Filistinli taraflar arasındaki uzlaşı sürecinin sürüdürülmesinin barışa katkı sağlayacağını söylediği bildirildi.

Meşal, Filistinli taraflar arasında uzlaşının sağlanmasına yönelik görüşmelerle ilgili Başbakan’a bilgi verdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşşal ile Ankara'da görüştü.

Görüşmede Meşşal'in, Filistinli taraflar arasında uzlaşının sağlanmasına yönelik görüşmeler ve çalışmalar hakkında Erdoğan'a bilgi verdiği öğrenildi.

Başbakan Erdoğan'ın da Meşşal'e ''uzlaşıyı hedefleyen sürecin, kesintiye uğratılmaksızın sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını ve bunun barış sürecine de olumlu katkı sağlayacağını'' ifade ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanını kabul etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Savunma Bakanı Sefer Abiyev'i de kabul etti.

Başbakanlık Merkez Bina'da basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da hazır bulundu.