Erdoğan: Filistin'e sırtımızı dönemeyiz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasında, "Herkes sırtını dönse de biz Filistin'e sırtımızı dönemeyiz" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, televizyonlarda yayınlanan Ulusa Sesleniş konuşmasında vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, geride kalan 10 yıl boyunca ekonomide alınan güçlü tedbirler sayesinde krizleri Türkiye'den uzak tuttuklarını, küresel krizlerin etkisini asgari seviyede olmasını temin ettiklerini ifade ederek, "2023 hedeflerimize sadece 10 yıl kaldı" dedi.

Suriye ve Gazze'deki gelişmeler

Konuşmasında Suriye ve Gazze'de yaşananlara değinen Başbakan Erdoğan, "Türkiye, Suriye ile neden bu kadar ilgileniyor'', ''Türkiye, Gazze ile neden bu kadar ilgili'' sorularının yanı sıra ''Bize ne Suriye'den, bize ne Gazze'den'', ''Türkiye gözünü kapatsın, oralardaki gelişmeler karşısında tepkisiz kalsın, tarafsız kalsın" diyenlerin bulunduğunu ifade etti.

Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye olarak, hem Suriye'deki gelişmelerle hem Gazze'deki gelişmelerle, kaçınılmaz olarak ilgilenmek zorundayız. Biz, bu bölgeyle insani olarak ilgilenmek zorundayız; zira biz, her zaman hakkı savunmuş ve bu konudaki kararlılığını her zaman ortaya koymuş bir ecdadın torunları, onların mirasını yüklenmiş bir milletin evlatlarıyız. Çanakkale şehitliklerine gidip oradaki isimlere, oradaki memleketlere bakarsanız, bizim 81 vilayetimizle birlikte, orada Gazze'den, Kudüs'ten, Şam'dan, Halep'ten gelen Filistinli kardeşlerimizin de isimlerini görürsünüz. Nasıl ki bizim Filistin'in her karışında, Suriye'nin her köşesinde şehitlerimizin kanı varsa, şehitliklerimiz varsa, orada hatıralarımız varsa; burada, Türkiye'de, Edirne'den Kars'a kadar birçok şehitliğimizde, Suriyeli ve Filistinli kardeşlerimizin kabirleri var"

'Filistin'e sırtımızı dönemeyiz'

Kendi öz tarihini dahi bilmeyenlerin, kendi öz tarihine, kendi ecdadına dahi yabancılaşanların iktidarın Suriye ve Gazze'ye olan ilgisini anlamıyor olabileceğini ifade eden Erdoğan, "Bu millet, ahde vefada herkesi geride bırakacak kadar cesur ve cömert bir millettir. İşte onun için, herkes sırtını dönse de biz Filistin'e sırtımızı dönemeyiz" diye konuştu.

"Filistin sorunu tam olarak çözülmeden, ne bu bölgeye, ne de Türkiye dahil bölge ülkelerine, tam olarak huzur, istikrar ve güven ortamının yerleşmesi mümkün değildir" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Filistin yandıkça, Filistin kanadıkça, Filistin'de silahlar konuştukça, bölgedeki hiçbir ülke güvenlik içinde değildir ve olamaz. Biz Türkiye olarak, gerek bölgenin, gerek Türkiye'nin istikrar, huzur ve refahı için, Filistin sorununun barışçıl yollarla çözülmesi için her zaman samimi mücadele verdik"

Türkiye'nin herhangi bir rejimin yanında veya karşısında olmadığının altını çizen Erdoğan, "Türkiye sadece ve sadece barıştan, dayanışmadan, dostluk ve kardeşlikten yanadır. Bugünkü çabalarımız da işte bu arzularımızın, bu isteklerimizin, barış taleplerimizin gerçekleşmesi doğrultusundadır" şeklinde konuştu.

'Çok büyük hedeflerimiz var'

"2023 yılında ülkemizi dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri olarak görmek istiyoruz" diyen Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu büyük hedefe ulaşabilmek için, biz büyük bir devlet gibi davranmak, öyle hareket etmek zorundayız. Komşularına, bölgesine, dünyaya kayıtsız bir ülkenin büyük devlet olma iddiası olamaz. Yanı başında insanlar katledilirken, yanı başında masumlar kan ağlarken susan, görmezden gelen bir ülkenin büyük idealleri, büyük hedefleri olamaz. Ne yazık ki Türkiye, on yıllar boyunca, kendi iç meseleleriyle uğraşmaktan, içine kapanmaktan, dünyaya ilgisiz, kayıtsız kalmaktan dolayı, zincirlerini kıramamış, kabuğunu aşamamış, güçlü ve kararlı şekilde büyüme imkanına kavuşamamıştır. Bizim ise bugün çok büyük ve iddialı hedeflerimiz var. Bu hedeflere, bölgesel barışı tesis ederek, küresel sorunlarda inisiyatif alarak, söz söyleyerek ulaşacağız"