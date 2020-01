Erdoğan: FETÖ'cülerle ilgili şu an bildiklerimi söyleyemeyeceğim, ama bir gün kitap yazabilirim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturmalarıyla ilgili olarak bir gün kitap yazabileceğini söyledi. "Silahlı kuvvetlerimize sızmış olan bir grup FETÖ'cü terörist, şimdi de bunların hesabını ödüyorlar. İhraç ediliyorlar, tutuklanıyorlar" diyen Erdoğan, "Onları görevden alacağız ama istiyoruz ki at izi it izine karışmasın. Ama bu kadar da olur, çünkü A'dan Z'ye kendilerini saklıyorlar. Şu an bildiklerimi söyleyemeyeceğim ama günü geldiğinde belki kitaba yazabilirim. Çünkü her bildiği her zaman söyleyemeyebilirsiniz" dedi.

Beştepe'de düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Bu ülkenin yüzlerce yıllık birikimine yabancı eğitim politikaları hastalıklı kişilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle FETO, zamanın gerisinde kalan, jakoben, baskıcı bir eğitim politikasının ürünüdür. Sorgulayan bir nesil değil, acze düşen ve çok enteresandır. Sıfatı profesör ama ne diyor, 'O bize şah damarımızdan daha yakındır' ya senin her yerin profesör olsa ne yazar. Sen kalkıp da Pensilvanya'dakini şah damarından daha yakın görüyorsan sen zaten Müslüman olamazsın. Bizim dinimize göre kim ki Allah'tan başka bir gücü şah damarından daha yakın ilan ederse o küfürdedir, o şirktir. Biz buna evet diyemeyiz. 12 Eylül darbesinden sonra, 28 Şubat'ın akabinde milletimizin zeki ve başarılı evlatları adeta bu örgütün kollarına itilmiştir. Kopya, kopyacılık, işte hepsi bunlarda var. Hepsi tek tek ortaya çıkıyor. Bunlar kopyacı bir nesli devletin belli makamlarına yerleştirerek bir işgal hareketini gerçekleştirdiler. Devletimizin imkanıyla okumuş binlerce FETÖ militanı, yurt dışında edinmiş oldukları becerilerini Türkiye'yi karalamak için kullanıyor. F-16 uçaklarıyla bu milleti bombalayanlar, bunun eğitimini mi aldılar? Şu külliyenin çevresinde 29 şehidimiz var.

"Tabii ki silahlı kuvvetlerimize sızmış olan bir grup FETÖ'cü terörist, şimdi de bunların hesabını ödüyorlar. İhraç ediliyorlar, tutuklanıyorlar. Onları görevden alacağız ama istiyoruz ki at izi it izine karışmasın. Ama bu kadar da olur, çünkü A'dan Z'ye kendilerini saklıyorlar. Şu an bildiklerimi söyleyemeyeceğim ama günü geldiğinde belki kitaba yazabilirim. Çünkü her bildiği her zaman söyleyemeyebilirsiniz. Şu gerçeğin farkına hep birlikte varmalıyız, teröristle mücadele güvenlik birimlerinin, terörle mücadele tüm toplumunun görevidir. Hiçbir evladımızın kaybolmasına, vatanına, milletine ihanet etmesine gönlümüz razı değil. Bu şer odaklarına karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Öğretmenlerimiz, bu mücadelenin en ön saflarında yer almalıdır, zaten alıyorlar."