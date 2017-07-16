Erdoğan: FETÖ'cüleri Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbise ile çıkaralım

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yargılanan FETÖ’cülerle ilgili de “Bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo’da olduğu gibi tek tip elbiseyle mahkemeye çıksınlar” diye konuştu. “FETÖ’cülerin şuan daha iyi günleri” diyen Erdoğan, “Geçen gün sayın Başbakanımız ile konuştuk. Bunlar mahkemeye çıkarken Guantanamo’da olduğu gibi tek tip elbiseyle mahkemeye çıksınlar.” diye konuştu. Erdoğan, kamudan ihraçlar hakkında ise “Kamuda biz bunlara para veremeyiz, gitsin nerede çalışıyorsa çalışsın” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma töreninde şunları söyledi:

“Tam bir yıl önce bugün bu saatlerde, ülkemizin pek çok yeriyle birlikte burada o zamanki adıyla Boğaziçi Köprüsü'nde bir ihanet girişimi başlamıştı. Tanklarıyla, zırhlı araçlarıyla buraya gelen darbecilerin köprüyü kapatmasıyla bir süredir anlam verilemeyen hareketlenmelerin sebebi ve hedefi artık anlaşıldı. Köprüyü kapatan darbeciler kendilerince tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye ve dünyaya artık kontrol bizde mesajı vermek istiyorlardı. Aşağı yukarı aynı saatlerinde İstanbul ve Ankara'nın birçok yerinde benzer işgal girişimi haberleri geliyordu. O esnada ben Enerji Bakanımız, eşim, kızım ve torunlarım Dalaman'dan bu tarafa hareket etmiştik. Milletimiz kullanılan yönteme ve üsluba bakarak anında bu darbe girişiminin arkasında FETÖ ihanet çetesinin bulunduğunu tespit etmiştir. Türkiye'nin FETÖ ihanet çetesi aracılığıyla bir saldırıya, işgal girişimine maruz kaldığını gören milletimiz hemen harekete geçmiştir. Sayın Başbakanım ve şahsımın televizyon ekranlarından yaptığı çağrıyla milyonlarca vatandaşımız darbecilere karşı sokakları, meydanları, kışla önlerini, havalimanlarını doldurmuştur. En büyük direnişler ve en kanlı saldırılar İstanbul ve Ankara'da yaşanmıştır. Diğer illerimizde darbeciler henüz harekete geçmeye fırsat bulamadan milletimiz ve vatansever askerlerimiz, polislerimiz tarafından derdest edilmişlerdir."



'En çok kanın döküldüğü yer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'dür'



İstanbul'da en çok kanın döküldüğü yer burasıdır, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'dür. Köprüyü kapatan tankların önünde tam 36 vatandaşımız şehit oldu.

Ankara'da Genelkurmay Başkanlığımız, Meclis'imizin önünde 40'a yakın şehidimiz vardı. Gölbaşı'nda bu hainler 53 kişiyi şehit ettiler. Bunlar vatanadaşlarımıza karşı acımasızca kullanıldı. Onların karşısına dikilen milletimin karşısında ne vardı? Elinde bayrağı ve bunun yanında daha da etkili bir silahı vardı imanıydı. Öbür tarafta imansız darbeciler vardı.

'Tekbirle tankın üzerine gideni kim durdurabilir?'

Tekbirle tankın üzerine gideni kim durdurabilir. Sağında solunda onlarca kişi düşmesine rağmen orayı terk etmeyen bu milleti kim durdurabilir? Kendisine "Geri gön öleceksin" diyene "Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz" diyen millete kim zincir vurabilir?

O gece bir hilal uğrana güneşler battı. O gece yaralansa da eğilmeyen tüm başlara şükranlarımı sunuyorum. Özgürlüklerine, ezanına, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. Bu fedakarlıkların karşılığında istikbalimize değer biçemeyiz.

'50 milyonluk Türkiye'nin istikbalini kurtardık'

Ödediğimiz bedel ağır. Anaların, babaların, eşlerin, kardeşlerin, evlatların göz yaşlarına, yürek yangınlarına değer biçmek asla mümkün değildir ama bu fedakarlıkların karşılığında elde ettiğimiz istiklalimize ve istikbalimize de değer biçemeyiz. 15 Temmuz gecesi darbeci hainlerin saldırılarında 250 kardeşimizi toprağa verdik. Karşılığında istikbalimizi kurtardık. O gece 50 milyonluk Türkiye'nin geleceğini ve istikbalini kurtardık.

'Biz milletiz onlar illet, farkımız bu'



Topluluklar sadece anlık çıkarları için bir arada olmuşlardır. Milletlerin ise ortak uğurları vardır. Türk milleti defalarca olduğu gibi kutsalları uğrana canını vermekten çekinmeyeceğini göstermiştir. Biz sıradan göçebe bir kabile değiliz. Biz milletiz onlar illet, farkımız bu. 15 Temmuz darbe girişimi milletimize yönelik ilk saldırı değildir, son saldırı da olmayacaktır. FETÖ'nün sadece FETÖ olmadığını, PKK'nın sadece PKK, DAEŞ'in sadece DAEŞ olmadığını çok iyi biliyoruz. Arkalarında kimlerin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Bu hainlerin kafasını koparacağız. Biz bir hukuk devletiyiiz. Meclis idamı kabul ederse ben onaylarım.

Biz dirileri şerefli, ölüleri şanlı Türkiye olarak dünyanın geleceğine talibiz. Gerekirse bir ölecek, bin dirileceğiz. Ölümü ölümle korkutarak yolumuza devam edeceğiz. Sırtımızdan teri eksik etmeden çalışacağız.

'Bilseydim Kılıçdaroğlu'nu Yenikapı'ya davet etmezdim'

Bazıları ısrarla kontrollü darbe diyor. Bu terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır. O gece 23.15 Atatürk Havalimanı'na iniyorum. Benim İstanbullu vatandaşım orada köprüdeyken; tankların koruması altında Kılıçdaroğlu denilen zat oradan çıkıp Bakırköy'e gidiyor. Bilseydim Yenikapı'ya davet etmezdim. Son anda geleceğini bildirdiler. Yenikapı ruhundan hiçbir şey almamış ki kontrollü darbe diyor. Şehit ve gazilerimize saygısızlıktır, hakarettir. Bu millet senin gibi ürkek, korkak değil. Bu mücadeleye ödleklerin, vandalların mücadelesi değildir. Bu sözü iki kesim özellikle kullanıyorlar. Birincisi FETÖ ve onu destekleyenler kullanıyor, ikincisi ise ana muhalefet lideri söylüyor.

Çay, kahve içip televizyondan olayları takip ederse böyle söyler. Demokrasinin safında o gece yer alan CHP'lileri tenzih ediyorum ama CHP'nin başına getirelen zat bilerek oraya getirilmiştir. Sen o makama CD ile getirilmiş bir başkansın. O gece ne yaptığı açıkça ortadayken darbeciler için yollara düşene ne desek boştur. Varsın FETÖ'cülerle, PKK'lılarla yürüsün. Biz milletimizle beraber yürümeye devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmamak, tarihimizi unutmamak borcumuzdur. Unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz'un verdiği doğru şekilde ders almazsak yeni 15 Temmuz ile karşı karşıya kalırız.



Her 15 Temmuz anması şehitlerimizi yad etmenin yanında ne kadar mesafe kat ettiğimizi anlamak için önemli. Bu ihaneti yapanların üzerine şiddetle gittik. Bu örgütün tespit edilen tüm mensuplarını kamudan çıkardık. Kamu kurumlarından ihraç edilenlerin sayısı yüz onbir bini buldu. Bu teröristlere hala para mı vereceğiz? 134 bine yakın kişi sorgulandı 50 bin 400'ü tutuklandı. FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 5 bin kuruluş kapatıldı. Bu ülkeye ihanet eden hiçbir hainin cezasız kalmayacağını biliniz. Şehitlerimizin anısı hep bizimle yaşayacak.

FETÖ'yle bağlantısı tespit edilen kuruluşlar kapatıldı, mal varlıkları hazineye devredildi. Örgütün hileyle gasp ettiği ne varsa iade edildi. Bu ihanet örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilen şirketler kontrol altına alındı.

Bunlar mahkemeye çıkarken, Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbiseyle çıkaralım.