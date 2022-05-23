Erdoğan'dan NATO açıklaması: İsveç'in bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, NATO'ya üyeliklerine sıcak bakmadığı İsveç ve Finlandiya ile ilgili olarak, "NATO'da ve üyesi olduğumuz diğer uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken, kimi müttefiklerimizle hâlâ yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, özellikle İsveç'in şu anda bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı yoktur. İttifak dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde ipe un serme politikasından vazgeçilmeli; terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere, Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada, "NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak, milli güvenliğimize dair hususlarda; ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne NATO'ya hayrının dokunmayacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"2027 yılına kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız"

Biraz sonra yeni denizaltı projemizin ikincisi olan Hızırreis'in havuza çekimini yapacağız. Teknik özellikleri itibariyle gerçekten göz doldurmaktadır. Su altında 3 gün görev yapabilen denizaltılarımız 12 hafta boyunca ikmalsiz suda kalabiliyor. Milli torpidomuz Akya'yı entegre ediyoruz. Hızırreis'in 2023'te, Selmanreis'in de 2027'de hizmete girmesini planlıyoruz. Bu seneden itibaren her yıl bir denizaltımızı hizmete alarak, 2027'ye kadar 6 adet yeni tip denizaltımızı donanmamıza kazandırmış olacağız.

"Hedefimiz, milli denizaltı projemizi hayat geçirmek"

Daha 15-20 yıl öncesine göre hayal bile edilemeyen bu başarıları önemsiyor ancak yeterli görmüyoruz. Yerlilik oranımızı en üst düzeye taşımayı planlıyoruz. Hedefimiz milli denizaltı projemizi hayata geçirmektir. Milli denizaltımız ile ilgili hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. İnşasına 2025'te başlıyoruz. Reis sınıfı 6 denizaltımızın imalat aşamasında elde ettiğimiz tecrübelerimizi inşallah milli denizaltımızın inşa sürecinde kullanacağız. 5-6 yıl içinde Deniz Kuvvetlerimize teslim etmeyi planlıyoruz.

"Bizler feleğin çemberinden geçmiş bir milletiz"

"Bizler feleğin çemberinden geçmiş bir milletiz. Emeksiz, zahmetsiz, bedel ödemeden bir imkana hiçbir zaman sahip olmadık. Vatan toprakları dahil her kazanım için zorlu mücadeleler yürüttük. Malazgirt'ten Milli Mücadele'ye kadar istiklal ve istikbalimize karşı tüm saldırıları canımızla kanımızla zafere ulaştırdık.

40 yıldır bölücü teröre karşı sürdürdüğümüz mücadelede binlerce vatan evladını toprağa verdik. Dost bildiğimiz ülkelerin ihanetlerine, özellikle ilişkilerinin olduğu devletlerin ayak oyunlarına rağmen bunu başardık. Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde ülkemize uygulanan haksız hukuksuz yaptırımları unutmadık.

İnsanımızın canına, malına, hürriyetine kast eden teröristlere yönelik meşru sınır ötesi harekatlarımız nedeniyle hedefe konulduk.

"Bize parayla verilmeyen silahlar, terör örgütlerine aktarıldı"

DEAŞ'la sahada göğüs göğüse mücadele ettiğimizde bile iftiraların muhatabı olduk. DEAŞ'ın sınır illerimizi hedef alan roket saldırılarıyla boğuştuğumuz günlerde, ülkemizdeki hava sistemleri sökülüp götürüldü. Bize parayla verilmeyen silahlar, DEAŞ'la mücadele adı altında eli kanlı terör örgütlerine on TIR'larla aktarıldı.

Terörizmle ve düzensiz göçme mücadelenin en ön safında yer alan Türkiye, güney sınırı boyunca bir terör koridoru marifetiyle kuşatılmak istendi. 15 Temmuz gecesi demokrasimize kasteden, 251 evladımızı şehit eden FETÖ'cü alçaklar, komşularımızdan başlayarak birçok Avrupa ülkesi tarafından korundu, kollandı.

Vatandaşlarımıza vize konusunda olmadık engeller çıkaran bu devletler; demokrasi ve halk düşmanlarını sorgusuz sualsiz bağırlarına bastı.

"Bizimle görüşmelerinde adaletten, hukuktan dem vuranlar; eli kanlı katilleri baş tacı etti"

Suriye'de binlerce masumu katleden terör elebaşıları kırmızı halılarla karşılandı. Batılı liderler tarafından başkanlık saraylarında ağırlandı. Bizimle görüşmelerinde adaletten, hukuktan dem vuranlar; eli kanlı katilleri baş tacı etmekten utanmadılar.

Ukrayna'daki başarıları ile adına şarkılar bestelenen silahlı insansız hava araçlarımız Karabağ savaşında masumları katleden ölüm makineleri olarak yaftalandı.

NATO açıklaması

Bugün Türkiye'nin NATO'nun güvenliğine yaptığı katkılardan övgüyle bahsedenler, düne kadar Libya'da, Suriye'de attığımız attığımız adımlar dolayısıyla ülkemizi acımasızca eleştiriyorlardı.

Yakın tarihten geriye dönüp baktığımızda karşımıza çıkan şudur; Türkiye ne savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde, ne meşru sınır ötesi harekatlarında, ne 40 yıllık terörle mücadelesinde müttefiklerinden beklediği desteği görememiştir.

Destek ve katkı bir yana; ülkemiz çoğu zaman gizli-açık yaptırımlara, ambargolara, tehdit ve baskılara, şantajlara maruz bırakılmıştır.

Çifte standart sık sık tecrübe ettiğimiz, iliklerimize kadar yaşadığımız bir vaka olmuştur. Bölgemizde meydana gelen kritik hadiselere rağmen; güvenlik ve savunma konularında aynı tutum ısrarla sürdürülüyor.

NATO'da ve üyesi olduğumuz diğer uluslararası kuruluşlarda oynadığımız hayati rol apaçık ortadayken, kimi müttefiklerimizle hâlâ yaptırımların kaldırılmasını konuşuyor, özellikle İsveç'in şu anda bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız. Bunların makul bir izahı yoktur. İttifak dayanışmasının en üst düzeyde tutulması gereken bir dönemde ipe un serme politikasından vazgeçilmeli; terörle mücadelede destek ve yaptırımlar başta olmak üzere, Türkiye'nin haklı beklentileri karşılanmalıdır.

NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak, milli güvenliğimize dair hususlarda; ucu açık diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz. Temel güvenlik hassasiyetinin gözetilmediği bir genişleme politikasının ne bize ne NATO'ya hayrının dokunmayacağına inanıyoruz.