Erdoğan: FETÖ aynı adımları Moldova'da da atabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'FETÖ'yle ilgili uyarılarını Moldova'da da sürdürdü. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin arkasında olduğu belirtilen örgütün Türkiye'de devletin bütün kademelerine sızdığını ifade eden Erdoğan, bu konuda dikkatli olunması konusunda Moldovalıları uyardı.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, "FETÖ devletimizin bütün kademelerimize sızmış bir terör örgütüdür. Aynı şekilde bu terör örgütü aynı adımları Moldova'da da atabilir. Dost dosta başına gelenleri anlatacak ki aynı yanlış orada da yapılmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştükten sonra özel uçak "ANA" ile saat 12.15'te Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi. Kişinev Havalimanı'nda Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile eşi Galina Dodon tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

İki Cumhurbaşkanı ve eşlerinin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi. Erdoğan ve mevkidaşı Dodon, tören kıtasını selamlamalarının ardından heyetlerini birbirine takdim etti.

Askeri geçit törenini izleyen Erdoğan ve Dodon, daha sonra restorasyonu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nca yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı içerisinde iki ülke bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Dodon, burada Erdoğan'a bina hakkında bilgi verdi.

Törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da hazır bulundu.

Liderler, görüşme sonrasında ortak basın açıklaması düzenledi. Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Bugün önce ikili daha sonra heyetler arası yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Moldova'nın toprak bütünlüğünün toprak bütünlüğünün korunması bizim için çok önemli.

"Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için çok önemli.

"15 Temmuz gecesinde 251 şehidimiz oldu. Bunun yanında 2123 yaralımız, gazimiz oldu. Devletimizin bütün kademelerimize sızmış bir terör örgütüdür. Aynı şekilde bu terör örgütü aynı adımları Moldovada'da atabilir. Dost dosta başına gelenleri anlatacak ki aynı yanlış orada da yapılmasın.

"Bazı olumsuz eleştirileri anlamakta zorlanıyorum. Bu proje Moldova'ya verdiğimiz önemi göstermektedir. Bu eleştirilerin bizim nazarımızda hiçbir etkisi yoktur.

"Bankalarımızla lgili iki devlet bankası Zıraat ve Halkbankası elemanlarını buraya göndermek suretiyle burada çalışma yaptılar. En kısa zamanda bu iki bankamızdan biri veya ikisi Moldova'da şubelerini açacakalr. Moldova halkı için uluslararası alanda finans durumunu rahatlatmış olacaklar."