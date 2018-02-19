T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan "Fazla uzatmayın" dedi, AKP'li vekil düğün tarihi aldı

Çiftin düğünü 26 Mart'ta yapılacak

19 Şubat 2018 17:13

AKP İstanbul Milletvekili Fatma Benli, bütçe görüşmeleri sırasında tanıştığı; lağvedilen Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bürokratlarından Uğur Yalçın ile evleniyor. Dün gece İstanbul’da aile arasında nişan yüzüğü takan çift, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fazla uzatmayın” talimatıyla 26 Mart’a düğün tarihi aldı.

Habertürk'ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı döneminde Murat Başesgioğlu’nun özel kalem müdürlüğünü de yapan Yalçın, Meclis kulislerinde tanınan bir sima. Benli ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyesi. Gelin ve damadın Kastamonulu olmasının sürecin olumlu gelişmesine katkı sağladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bekâr olanların evlendirilmesi konusundaki hassasiyetinin de bu izdivaçta etkili olduğu belirtiliyor.

Erdoğan’ın il gezileri ve programları sırasında bekâr olduğunu öğrendiği kişilerle ilgili olarak milletvekilleri ve parti yöneticilerine sitem ederek, evlilik için uygun eş bulunması konusunda talimatlar verdiği biliniyor.

ETİKETLER

Fatma BenliUğur Yalçın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24