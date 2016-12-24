Erdoğan: Faizin düşmesi lazım, zor şartlarda yatırım olmazsa bu ülke durur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki son gelişmeler ve dolar TL paritesinin 3.50 seviyesi seyretmesiyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanı söylüyor diye beyefendiler rahatsız oluyor, niye rahatsız oluyorsun. Ben dertliyim. Bu ülkede yatırım olması lazım. En zor şartlarda yatırım olursa bu ülke batmaz. Zor şartlarda yatırım olmazsa bu ülke durur" dedi

DEİK Genel Kurul toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"30. Genel Kurul demek, 30 yıl demektir. Bugüne kadar DEİK çatısında hizmet veren, gayret gösteren herkese şükranlarımı sunuyorum. Yurtdışı seyahatlarimde birlikte olduğum DEİK'e çalışmalarında başarılar diliyorum. Daima yanınızda olmaya devam edeceğimi belirtmek isterim.

"Yatırım, proje erteleyen herkes ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır"

"Türkiye'yi 1 trilyon dolar dış ticaret, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeyi ancak çalışarak ulaşırız. 2023 hedeflerimize en sağlam sahip çıkanların başında işadamlarımız özellikle DEİK geliyor. Milletimiz ülkesine güvenen iş adamlarımızı unutmayacaktır. Bugünler çok önemlidir. Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların boşa çıkarılması konusunda devletle sizlere de önemli görevler düşüyor. Yatırım, proje erteleyen herkes ekonomimize saldıranlarla aynı saftadır.

"Hükümetimiz iş dünyasına, esnaflara çok destek verdi. Vermeye devam edecek. İş dünyasından tek beklentimiz piyasayı hareketlendirmesidir. Herkesin bekleme durumuna geçmesi en büyük sıkıntıdır. Bu yüzden milli seferberlik diyorum. Benim dediğim milli seferberlik eline silah al çık değil.

"Döviz dahil bu hava besliyor destekliyor. Sınırlarımız içindeki ve dışındaki terörle nasıl çalışmadaysak, ekonomimizde de aynı çalışmayı yapmalıyız.

"Az önce içeri girerken bir kardeşim söyledi. 'Biz 100 milyon dolar bozdurduk' dedi. Mesele budur. Yatırım yaparsak bu ülkenin belini kıramazlar, kıramayacaklar da.

"Kamu bankaları dahil faizin düşmesi lazım"

"Faizin düşmesi lazım. Kamu bankaları bile. Girişimcinin yatırım yapmasına fırsat sağlamazsak nasıl olacak. Finans sektörü caziptir, önemlidir ama öz sermaye ile değil, mevduat sahiplerinin paralarıyla para kazanan bir sektör bu sektör. Vatandaşın parasını girişimciye satıyor, ondan da çok güzel paralar kazanıyor. Böcek gibi sözleşme. Sözleşmeyi okuyamıyorsunuz bile. Önüne ne koyulsa karınca misali, imzalıyorsun. Böyle tezgâh olmaz. Bunu Cumhurbaşkanı söylüyor diye beyefendiler rahatsız oluyor, niye rahatsız oluyorsun. Ben dertliyim. Bu ülkede yatırım olması lazım. En zor şartlarda yatırım olursa bu ülke batmaz. Zor şartlarda yatırım olmazsa bu ülke durur.

"Türkiye'ye verdiği Avrupa Birliği'nin söz var: '1 Temmuz itibarıyla biz 3 milyar avro vereceğiz.' Şu ana kadar 677 milyon dolar. Bize vermiyor, benim bütçeme girmiyor bu para, sadece UNESCO vasıtasıyla Kızılay'a, AFAD'a gelen rakam bu 677... Söz verdikleri 3 milyar avroydu. Nerede Yok. Bunların bütçeleri, gayrisafi milli hasılaları bizden çok çok fazla. Niye gelmiyor Bunların böyle bir derdi yok. Bunların insanlık diye bir derdi yok. Bunların ezilen, mazlum, mağdur diye bir dertleri yok, bu dert bizde var.

"Sadece şurada mültecilerle ilgili yaptığımız harcama 20 milyar doları buldu. Basit rakam değil. Nerede Batı Hani o zengin Batı nerede Onların böyle bir derdi var mı Böyle bir sıkıntısı var mı Hani insan hakları Lafa geldiği zaman bakıyorsunuz, hemen şöyle bir tane hayvancık petrol yığınları arasına düştüğü zaman dünyayı ayağa kaldırıyorlar değil mi İşte buyurun, 2016'nın Akdeniz'de, Ege'de ölenlerin sayısı 6 bine yakın. Bir feryatları var mı, dertleri var mı Mülteciler Konseyi açıklama yapmış. Açıklama yapsa ne olur Tedbir var mı Yok. Botların içerisinde... Botlar şişleniyor ve o insanlar ölüyor. Kardeşim onların çıkışını engellemek için ne yapıyorsunuz?

''Kuzey Suriye'de yeni bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz''

"Bizim 'terörden arındırılmış güvenli bölge' diye birtezimiz var. Başından beri bunu söylüyoruz. Eğer bu hallolmazsa Gaziantep her zaman tehditte, Kilis her zaman tehditte, Şanlıurfa her zaman tehditte. Dertleri ne? Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bu böyle bilinmeli.'

"Şüphesiz ki şehitlerimiz canımızı yakıyor ama şunu da bileceğiz ki bir toprağın vatan olabilmesi için şehide ihtiyacı var, gaziye ihtiyacı var. 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' diyor şair. Buralara böyle geldik. Bu 780 bin kilometrekare bize durup dururken lütfedilmedi. Son, cumhuriyetin kuruluşundan önce şöyle 10 yılı bir ele alırsak, 10 yıl içinde biz 2 milyon, 3 milyon kilometrekareden 780 bin kilometrekareye düştük. Ve bize Sevr'i dayattılar, Lozan'a razı olduk. Yoksa biz buna layık mıyız Düşünebiliyor musunuz 17'nci, 18'inci asrın bir numarası olan bir devletiz, oradan bu bakiyeye kaldık.''