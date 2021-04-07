Erdoğan: Faizi tek haneli seviyelere indirmede kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında enflasyonu ve faizi tek haneli seviyelere indirmede kararlı olduklarını belirtti. Erdoğan konuşmasında şu mesajları verdi:

-"Tüketici enflasyonunu 2002 yılındaki yüzde 29,7 seviyesinden yüzde 6,2’ye geriletmiştik. Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Bunu başaracağız."

-"Disiplinli maliye politikalarından taviz vermeyerek bütçenin kalitesini önemli ölçüde iyileştirdik. Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını 2002’deki yüzde 11,1 seviyesinden 2020 yılında hem de salgına rağmen yüzde 3,4’e gerilettik. Bu oran dünya genelinde geçen sene yüzde 11,8 olarak gerçekleşti."

,"2002’de bütçemizden faiz ödemelerine ayrılan pay yüzde 43,2 iken bu oranı da geçen sene yüzde 11,1’e düşürdük. Bir başka ifadeyle 2001 yılında toplanan her 100 liralık verginin 87 lirası faize giderken 2020 yılında bu rakam 16 liraya indi. İnşallah faizleri de tek haneli rakamlara indirerek, bu rakamı çok daha azaltacağız. Bu konuda kararlıyız.”