Erdoğan: Faiz, başarısız olduğum konulardan biridir...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, finans sektörünü uyararak kredi ve faiz konusunda dikkatli olmalarını isterken, “Başarısız olduğum konulardan biri de budur” diyerek faiz konusunda görüşünü bir kez daha ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu’nda konuştu.

“İnşaat sektörünü hafife alacak kimseye tahammülümüz yoktur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Katar Emiri ile görüştük ve her alanda Türkiye ile her türlü girişime açık olduğunu açıkladı. Putin’in Türkiye ziyaretinde güney akımını bitirip Türk akımını başlattıklarını kendisi açıkladı. İnşaat sektörünü hafife alacak kimseye tahammülümüz yoktur.

Kredi noktasında gözlüklerinizi lütfen dikkatli seçin. Yüksek faizlere dikkat edin lütfen. Girişimcilerimizi artırmak zorundayız. En fazla parayı finans sektörü kazanıyor. Çok fazla da yorulmadan kazanıyorlar.

Kalkıp el ele vermeye mecburuz. Yatırımcının önünü açmaya mecburuz. Bu etle tırnak gibi…

Bugün Amerika bir puan uyguluyorsa, bize ne oluyor? Tek kelime ile bu zulümdür.

Siz Başbakan olduğunuzda neden bunu yapmadınız derseniz... Başarısız olduğum konulardan biri de budur.”