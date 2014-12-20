T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Faiz, başarısız olduğum konulardan biridir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, finans sektörünü kredi ve faiz konusunda uyardı

20 Aralık 2014 14:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, finans sektörünü uyararak kredi ve faiz konusunda dikkatli olmalarını isterken, “Başarısız olduğum konulardan biri de budur” diyerek faiz konusunda görüşünü bir kez daha ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu’nda konuştu.

“İnşaat sektörünü hafife alacak kimseye tahammülümüz yoktur” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Katar Emiri ile görüştük ve her alanda Türkiye ile her türlü girişime açık olduğunu açıkladı. Putin’in Türkiye ziyaretinde güney akımını bitirip Türk akımını başlattıklarını kendisi açıkladı. İnşaat sektörünü hafife alacak kimseye tahammülümüz yoktur.

Kredi noktasında gözlüklerinizi lütfen dikkatli seçin. Yüksek faizlere dikkat edin lütfen. Girişimcilerimizi artırmak zorundayız. En fazla parayı finans sektörü kazanıyor. Çok fazla da yorulmadan kazanıyorlar.

Kalkıp el ele vermeye mecburuz. Yatırımcının önünü açmaya mecburuz. Bu etle tırnak gibi…

Bugün Amerika bir puan uyguluyorsa, bize ne oluyor? Tek kelime ile bu zulümdür.

Siz Başbakan olduğunuzda neden bunu yapmadınız derseniz... Başarısız olduğum konulardan biri de budur.”

ETİKETLER

tayyip Erdoğancumhurbaşkanıdeikgenel kurulekonomifaizkredi

İlgili Haberler

Erdoğan'dan '14 Aralık' yorumu: Gazeteciliği maske olarak kullanıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Genel Kurulu'nda konuştu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24