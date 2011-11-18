Erdoğan: Faili meçhulleri dillerinden düşürmeyenler PKK infazlarını görmezden geliyor

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bu bölgede özgürlükler yaygınlaştıkça, demokratik standartlar yükseldikçe, inkar, ret ve asimilasyon politikaları ortadan kaldırıldıkça, terör örgütü ve uzantıları, kendi inkar, ret ve faşizm sistemlerini tesis etme gayretine girdiler. 9 yıl öncesine kadar faili meçhulleri dillerinden düşürmeyenler, dikkat edin, bugün terör örgütünün infazlarını görmezden geliyorlar' dedi.



Başbakan Erdoğan Bitlis'te yaptığı konuşmada, ''Bizim, 9 yıldır yaptığımız yatırımları, gerçekleştirdiğimiz reformları, bir dayatmanın ve tehdidin sonucu olarak lanse etmeye çalışanlar, açıkça söylüyorum yalan söylüyorlar ve aslında kendi kirli emellerini örtmeye çalışıyorlar. Neymiş? 'Terör örgütünün saldırıları Hükümeti bu bölgeyle ilgilenmeye zorlamış.' Bu, yalandır, alçakça bir iftiradır ve mesnedi olmayan bir kara kampanyadır'' diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



''Benim bu bölgedeki tüm kardeşlerim, terör örgütü ve onun uzantılarının bu faşizan baskılarını lütfen artık görsün. Nitekim görüyor da. Evladı ölen anne babalar, esnaf, sanatçılar, iş adamları, sivil toplum örgütleri artık cesaretle çıkıp, 'Yeter artık' diyorlar. Ben her fırsatta ifade ediyorum: Demokrasi, terörün ilacıdır, panzehiridir. Demokratik standartlar yükseldikçe, yatırımlar arttıkça, geçmişin hataları telafi edildikçe, benim bu bölgedeki kardeşim de gerçeği görüyor ve teröre sırtını dönüyor, lanet okuyor. İnşallah bu süreç bu şekilde devam edecek. İnşallah, terör örgütünün elinde, bir tek dahi istismar aracı kalmayacak. Göreceksiniz, terör örgütünün, onun uzantılarının maskesi çok daha hızlı düşecek ve bölge insanı, terörün musallatından artık sıyrılacak.''





''Kimseden korkumuz yok''



Erdoğan, ''Bizim bu millete sevdamız var. Bu topraklara sevdamız, aşkımız var. Ve bizim Allah'a muhabbetimiz ve korkumuzdan başka kimseden korkumuz yoktur, bu da böyle biline'' dedi.