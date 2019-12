-Erdoğan: Ezan evrenseldir ÜSKÜP (A.A) - 29.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ezan burada da aynıdır, Amerika'da da aynıdır, Türkiye'de de aynıdır, Japonya'da da aynıdır, nereye giderseniz gidin aynıdır, çünkü evrenseldir'' dedi. Erdoğan, TİKA tarafından restore edilen Mustafa Paşa Camisi'ni ziyaret etti. Başbakan Erdoğan daha sonra caminin avlusunun dışında kurulan kürsüde, soydaşlara hitap etti. Erdoğan, Türkiye'deki Makedonya göçmenlerinin ve Makedonya'daki soydaşların iki ülke arasında birer köprü vazifesi olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: ''Aradaki mesafe ne kadar uzak olursa olsun bizim gönüllerimiz, sevincimiz, hüznümüz bir. Üsküp'ün, Kalkandelen'in, Gostivar'ın, Manastır'ın Debre'nin, Ohri'nin yüreği ile İstanbul'un, Bursa'nın, İzmir'in, Ankara'nın tüm Türkiye'nin yüreği aynı anda atıyor. Şundan emin olun; siz burada ne kadar mutlu, huzurlu olursanız, biz de Türkiye'de o kadar mutlu ve huzurlu oluruz. Sizin sevinciniz, bizim sevincimiz, sizin hüznünüz, bizim hüznümüz, sizlerin huzuru ve mutluluğu için Türkiye olarak her türlü gayreti sarf ediyoruz. Makedonya makamları nezdinde sorunların çözümü için takipçi oluyoruz. Bu ziyaret vesilesiyle Üsküp, Kalkandelen, Gostivar, Ohri'de inşallah temaslarda bulunacak orada da kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Üsküp Mustafa Paşa Camisi 1492 yılında inşa edilmişti. Dünya genelinde Türkiye'nin tarihine, tarihi eserlerine, kültür mirasına sahip çıktığımız gibi burada Makedonya'da da ata yadigarı esereler sahip çıktık, sahip çıkıyoruz. TİKA tarafından başlanan kapsamlı restorasyon tamamlandı ve cami bu yıl Ramazan ayında hamd olsun başbakan yardımcım tarafından açıldı.'' -''İslam barışın, kardeşliğin, muhabbettin dinidir''- Mustafa Paşa Camisi'nin Üsküp'deki diğer camiler gibi dostluğun, kardeşliğin ve barışın sembolü olması temennisinde bulunan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Burada bu camide ibadet eden bütün Müslüman kardeşlerime sesleniyorum: Aranvutuyla, Türküyle, Romanıyla, aklınıza ne gelirse hepsine hitap ediyorum. İslam, silm kökünden, yani barış anlamına gelen bir dindir. İslam barışın, kardeşliğin, muhabbettin dinidir. Ezanlar namaza olduğu kadar, felaha, barışa çağrı yaparlar. İşte Mustafa Paşa Camisi de inşallah 519 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Üsküp'de barışın sembolü olacaktır. Bu camide hocaefendi Türk'tür, hocaefendi Arnavut'tur, Roman'dır diye bir ayrım yapılamaz, yapılmamalıdır. Yani burada bir hafta çıkar bir Arnavut hocamız hutbeyi irat edebilir. Bir hafta çıkar bir Türk hocamız hutbeyi irat edebilir, bunlar asla birbirimizi rahatsız etmemeli. Eğer rahatsız ediyorsa burada bir sıkıntı var demektir. Demek ki biz o zaman dinimizi anlamadık, dinimizi bilmiyoruz. Eğer dinimizi biliyorsak o zaman bu tür bir yaklaşama asla müsaade etmemeliyiz.'' -''Bizim tek ortak çağrımız evrensel olarak ezandır''- ''Bizim tek ortak çağrımız evrensel olarak ezandır'' diyen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Ezan burada da aynıdır, Amerika'da da aynıdır, Türkiye'de de aynıdır, Japonya'da da aynıdır, nereye giderseniz gidin aynıdır, çünkü evrenseldir. Bunu böyle bileceğiz. Ama camideki hutbeyi Arnavut hoca okurken 'Türkler çıkıp gitsin', Türk okurken 'Arnavut çıkıp gitsin' böyle bir yaklaşım olamaz. Bu İslam'ın kendi anlamına terstir. Eğer bu tür yaklaşım içinde olanlar varsa kendilerini gözden geçirmeleri lazım. Çünkü İslam asla ayrımcılık kabul etmez. Çünkü bizde birlik vardır, beraberlik vardır, dayanışma vardır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Birileri zaten bölmeye çalışıyor. Buna siz nasıl fırsat verirsiniz? Onun için burada barışa, birliğe, beraberliğe koşacağız, o ilahi sese koşacağız. Onun için zaten buralara geliyoruz, bu ibadetlerimizi yapıyoruz.'' -''Her kutlu doğum sancılı olur''- Üsküp ile İstanbul'un çok ortak yanının olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: ''Üsküp ile İstanbul'un çok ortak yanı var. Her ikisinin de ortasından su akıyor, göğe minareler yükseliyor. Üsküp ve İstanbul, tarih ve medeniyet kokuyor. Bu kardeşliği hiç bozmadan sürdüreceğiz. Dayanışmamız, muhabbetimiz inşallah daim olsun. Camimiz inşallah hayırlara, barışa kapı olsun. Başta Mustafa Paşa olmak üzere caminin inşasında, bakımında, restorasyonunda emeği geçenlerden Allah razı olsun. Sizlerle çok daha fazla bir arada olmak isterdim, ancak yoğun programımız var. Karşımda International Balkan Universtyi görüyorum ve onunla gurur duyuyorum. Çünkü Burada okuyan tüm kardeşlerimize, mütevellisinden rektörüne, hocalarına kadar hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah asıl kampüsleri bittiği zaman çok daha farklı bir noktaya ulaşacaklar. İnanıyorum ki o zaman fiziki şartlar çok daha güzel olacak. Şunu unutmayın: Her kutlu doğum sancılı olur. İlk mezunlar belki bu işin o sancılı günlerini yaşadılar, ama her geçen gün güçlenen üniversite gelecekte çok daha farklı bir şekilde huzurlu bir ortamın da hazırlayıcıları olacak. Onun için başarınız çok önemli.'' Soydaşlar, Erdoğan'a ''Üsküp seninle gurur duyuyor'' şeklinde sevgi gösterisinde bulundular. Başbakan Erdoğan da ''Biz sizlerle gurur duyuyoruz'' karşılığını verdi. Erdoğan, konuşmasının ardından Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.