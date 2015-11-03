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"Erdoğan, Eyüp Sultan'daki şükür namazı ile 'halifelik makamını ihya etme' mesajı verdi"

Tarihçi yazar Ayşe Hür: Erdoğan onu yapamayacağını bildiği için...

03 Kasım 2015 11:18

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, seçim sonuçlarının hemen ardından dün (2 Kasım 2015), Osmanlı padişahların tahta çıkmadan önce kılıç kuşandığı Eyüp Sultan Camii’nde 'şükür namazı' kılması dikkat çekti. Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, tarihçi ve yazar Ayşe Hür, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ve 1 Kasım seçimlerinin ardından Eyüp Sultan Camisi’ne giderek şükür namazı kılmasını "Erdoğan, daha çok 'halifelik makamını ihya etme' mesajı veriyor. Kılıç kuşanmak bilimle, sanatla, felsefeyle uğraşmamış insanların kendilerine en iyi ifade ettikleri alan, ordu askerlik, güç kullanımı" şeklinde yorumlandı.

Ayşe Hür'ün açıklamaları şöyle:

“Erdoğan, Cumhuriyet mirasını reddederek onu aşan bir gelenek icat etmeye, kendisine gelenek yaratmaya çalışıyor. Türkiye’deki muhafazakâr İslam tabanın daha iyi tanıdığı şeyler daha çok Osmanlının ritüelleri, sembolleri, padişah isimleri... Osmanlı padişahlığının devamı için Osmanoğullarından, hanedanlıktan gelmek gerekiyor. Onu yapamayacağını bildiği için padişah benzeri halife, daha çok dini göndermelere başvuruyor. Halifelik kavramı ona daha uygun. Erdoğan, daha çok halifelik makamını ihya etmeye çalışıyor. Kılıç kuşanmak bilimle, sanatla, felsefeyle uğraşmamış insanların kendilerine en iyi ifade ettikleri alan, ordu askerlik, güç kullanımı. Hepsi Cumhuriyet geleneğinin karşıtı. ‘Balolarda vals yapıyorsunuz ama biz geleneklerimizi yapıyoruz’ mesajı veriyor.”

 

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