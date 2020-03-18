Erdoğan, Eyüp Sabri Tuncer'in sahibini aradı

Koronavirüs salgına karşı talebin arttığı kolonya üreticilerinden biri olan Eyüp Sabri Tuncer'in işletmecisi Engin Tuncer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'dan telefon aldıklarını söyledi

Eyüp Sabri Tuncer’in 3’üncü kuşak temsilcisi Engin Tuncer, “Etil alkol ihtiyacımız arttı. Şeker fabrikalarındaki melastan alkol ihtiyacımızı karşılıyoruz. Artan talebe karşı günde 45 ton alkol kullanarak 60 ton kolonya üretiyoruz. Yeterli alkol bulursak 100 ton kolonya da üretme kapasitemiz var” diye konuştu.

Milliyet'e konuşan Tuncer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendilerini aradığını da anlattı:

“Ben kendisiyle bugüne kadar hiç tanışmamıştım. Fiyatlarımızı yükseltmediğimizi kendisi takip etmiş. Ben durumu anlattım. ‘Biz bu işi aile olarak 100 yıldır yapıyoruz, biz bugünlerin geçeceğini düşünüyoruz, bu yüzden de elimizden geleni yaparak üreteceğiz, fiyat da yükseltmeyeceğiz.’ dedim. Kendisi de memnuniyetle karşıladı. Bunun gerçekten de Milli Güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına herkes uymalı. Korkuyla da yaşayıp olmayacak gerginlikler içine de girmemeli. Kendimizin, evimizin hijyenine özen gösterirsek bu dönemi sakin geçirirsek en az hasarla atlatırız.”

Stok uyarısı

Kolonya stoklanmaması gerektiğini söyleyen Engin Tuncer, "Öncelikle kimse kolonya stoklamasın, buna gerek yok. İsrafa da gerek yok. Kimse ürün depolamaya da kalkmasın. Kolonya üretmeye biz devam ediyoruz, bizi izleyen firmalar da devam ediyor. Maalesef bu gibi durumlarda her zaman görüldüğü gibi fırsatçılar ortaya çıkıyor. Fiyatları artırıyorlar. Bir anda talep artınca bundan faydalanmak isteyenler oluyor," dedi.

Tuncer "Alkol bulmakta zorlanıyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Evet. Bir kısmını yurt dışından bir kısmını Türkiye’den sağlardık. Şu anda tamamen Türkiye’deki şeker fabrikalarından alıyoruz. Oralardaki melastan alkol üretiliyor. Şeker fabrikaları ya yem fabrikalarına ya da bizlere veriyorlar. Belki bu dönemde kolonya üreticilerine ve bizim gibi hijyen ürünleri üretenlere kolaylık sağlanabilinir."