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Politika

Erdoğan: Ey Beşşar eden bulur TBMM

07 Şubat 2012 14:23

-Erdoğan: Ey Beşşar eden bulur TBMM- (A.A) - 07.02.2012 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Er ya da geç Humus'un hesabı sorulacaktır'' dedi. Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye ile ilgili öne çıkan mesajları şöyle: - Suriye bizim izin sıradan komşu değildir, Suriye halkı sıradan bir halk değildir. Suriye'nin her metrekaresinde bizim ortak tarihimizin izlerini görürsünüz. Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Bu kardeşlik tarihe kanla yazılmış bir kardeşliktir. Suriye'de olanlara sessiz kalamayız. Suriye halkına sırtımızı dönmeyiz. Biz, anamuhalefet gibi kendi halkını katleden zalimlerin sırtını sıvazlamayız. CHP gitsin Baas Partisi'ne destek versin.''  -(Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad) Gittiğin yol yol değil. Bu yol çıkmaz sokaktır. Daha fazla kan akıtmadan, daha fazla masum sivilin canını almadan bu yoldan dönmesini bir kere daha tavsiye ediyorum. AK Parti Grubundan bir kere daha sesleniyorum: Ey Beşşar, men dakka dukka. Ey Beşşar, eden bulur.'' - Suriye'de barışın ve istikrarın tesisi için çaba gösteriyoruz. Suriye yönetiminin değil, halkının yanında yer alacak ülkelerle işbirliği başlatacağız bunun hazırlığını yapıyoruz. Arap Liginin girişimlerini desteklemeye devam edeciğiz.''

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