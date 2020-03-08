Erdoğan: Ey CHP zihniyeti; sizin gücünüz Kanal İstanbul’u engelleyemeyecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz kuvvetiniz Kanal İstanbul’u engelleyemeyecek. Kanal İstanbul’la biz stratejik bir adım atıyoruz. Attığımız bu stratejik adımı engellemeye gücünüz yetmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri'de halka seslendi. Kanal İstanbul projesinin yakında ihaleye çıkacağı bilgisini veren Erdoğan, "Boğaz artık bize yetmiyor" dedi. Erdoğan'ın ifadeleri şöyle:

"Marmaray’ı yaptık mı? CHP zihniyeti onu da engellemek için çok mahkemelere gitti ama engelleyemedi. Biz Marmaray’ı da yaptık. Avrasya Tünelini engellemek için de gittiler. Engelleyebildi mi? Orayı da yaptık. Şimdi de Kanal İstanbul’u engellemeye çalışıyorlar. Ey CHP zihniyeti sizin gücünüz kuvvetiniz Kanal İstanbul’u engelleyemeyecek. Onu da yapacağız. Kanal İstanbul’la biz stratejik bir adım atıyoruz. Attığımız bu stratejik adımı engellemeye gücünüz yetmeyecek. Zira Boğaz artık bize yetmiyor.

Eğer çevreciysek, CHP zihniyeti zerre kadar çevreye saygınız varsa, bu tankerlerin kuru yük gemilerinin boğazdaki kazalarını görmüyor musunuz? Hiç duymuyor musunuz? İşte biz artı alternatif olarak kanal İstanbul’u yapıyoruz. Kanal İstanbul’la birlikte İstanbul büyük bir imkana büyük bir güce kavuşacak ve bunu da yapacağız. İnşallah bir başka adım daha atıyoruz. 18 Mart Çanakkale Köprüsünü de yapıyoruz. Şu anda onun da direkleri yükselmeye başladı. Dünyanın en önemli iki direk arası açıklığı olan çok ciddi bir asma köprü. 18 Mart’ta ziyarete gideceğim."

“Artık biz kendi insansız hava araçlarımızı uçuruyor muyuz? Silahlı insansız hava araçlarımızı uçuruyor muyuz? İşte İdlib’de bunları gördük mü? Bir zamanlar bize bunları vermiyorlardı. Şimdi biz işte bunları kendimiz yapar hale geldik. Biz zırhlı taşıyıcılarımızı da yaptık. Silahlarımızın envai çeşidini de yaptık. Yani yeni şu anda versiyonlar gündemde onları da yapacağız. Tankımızı yapıyoruz. Kendi tankımızı yapmak suretiyle de bunlara önemli dersler vereceğiz.”

"Yalova Belediyesi'nde yolsuzluklar almış başını gidiyordu"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalova’da yolsuzluklar her şey almış başını gidiyordu ve CHP’nin bu belediyesinde bakanlığımız hemen takibatını yaptı ve takibatı yaptıktan sonra da görevden alınmasına karar verildi. Ardından da yapılan seçimde Yalova’da Cumhur İttifakı seçimi kazandı. AK Partili bir arkadaşımız belediye başkanı oldu."