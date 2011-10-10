-Erdoğan evinde dinleniyor İSTANBUL (A.A) - 10.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki evinde dinleniyor. Annesi Tenzile Erdoğan'ı geçtiğimiz cuma günü kaybeden Başbakan Erdoğan'ın, Kısıklı'daki evinde dinlendiği ve sadece aile yakınlarının baş sağlığı için eve kabul edildiği öğrenildi. Bu arada, kısa bir süre önce etkili olan sağanak yağmur, Erdoğan'ın evinin bulunduğu Kısıklı'da da zor anlara neden oldu. Erdoğan'ın evinin bulunduğu Kısıklı Caddesi'nde sağanak yağmurun etkisi ve su basıncıyla rÖgar kapaklarının yerlerinden çıktığı, yağmurun etkisini yitirmesiyle de yerine oturduğu görüldü.