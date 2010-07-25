-ERDOĞAN 'EVET' ÇAĞRISINDA BULUNDU ELAZIĞ (A.A) - 24.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''En modern standartlarda bir Anayasa Mahkemesi'ne kavuşmak için hepinizden evet bekliyorum'' dedi. Erdoğan, Elazığ PTT Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'nin önündeki engellerin kaldırılması, işsizlik, yolsuzluk ve terörle mücadelede başarı sağlayabilmek için Anayasanın değişmesi gerektiğini belirtti. Anayasanın bir ülkenin, milletin kaderiyle, bir ülkenin kalkınması, ilerlemesi, ceplerdeki parayla, sokaktaki hizmetle, istikballe, çocuk ve gençlerin geleceğiyle ilgili bir metin olduğunu kaydeden Erdoğan, Anayasanın hiçbir zaman Ankara'nın metni olmadığını, sadece devletin değil, Elazığ'ın Kırklar, Fevzi Çakmak, Esentepe mahallerinde yaşayanları doğrudan ilgilendiren, beldesiyle, ilçesiyle herkesi ilgilendiren bir metin olduğunu söyledi. Demokrasiyi yüceltmeleri sayesinde Türkiye'nin bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi haline geldiğini anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Elazığlı hanım kardeşlerime sesleniyor. Kadın haklarının artık Anayasal bir güvenceye kavuşması için sizlerden koskocaman büyük bir evet bekliyorum. Dolaysıyla bu toplantı bittikten sonra, bu miting bittikten sonra 49-50 gün durmayacağız. Duracak mıyız? Durmayacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Anlatacağız, anlatacağız. Çünkü 12 Eylüle iyi hazırlanmamız lazım. Hanım kardeşlerim özellikle kadın hakları noktasında kazacakları için çalışacaklar. Buradan kadın kardeşlerimiz özürlü yavrular için getirecekleri haklar için çalışacaklar. Şimdi Elazığlı Gaggoşlara sesleniyorum. Çocuk istismarının önüne geçmek, özürlülerin, yaşlıların, şehitlerin bize emaneti olan dul ve yetimlerin hakkını, gazilerimizin hakkını Anayasal teminat altına almak için sizlerden büyük bir evet bekliyorum. Elazığlı işçi kardeşime, işçi kardeşlerimizin ailelerine sesleniyorum. Sendikal hakların, grev haklarının genişlemesi, birden fazla sendikaya üye olma hakkı için sizlerden büyük bir evet bekliyorum. Elazığlı memur kardeşim, memurlara toplu sözleşme hakkı için, memurlara verilen kınama ve uyarma cezalarına yargı yolunu açmak için sizlerden evet bekliyorum. Emekli memur kardeşim memurların yararlandığı toplu iş sözleşmesinden senin de yararlanabilmen için senden evet bekliyorum. Ressam, sanatkar, sanayici ve tüccar kardeşimiz hükümetlerin sosyal ve ekonomik politikalarında daha fazla söz sahibi olabilmen için senden evet bekliyorum. En modern standartlarda bir Anayasa Mahkemesi'ne kavuşmak için hepinizden evet bekliyorum. Üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçmek için sizlerden evet bekliyorum. Ordudan YAŞ kararıyla atılanların mahkemelerde haklarını aramak için evet demenizi bekliyorum. Soframızdaki ekmeğimizi büyütmek, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek için sizlerden gür bir sesle 12 Eylülle yüzleşmek için, hesaplaşmak için tekrar 12 Eylüllerin yaşanmaması için, 12 Eylül 2010'da evet bekliyorum. Evvel Allah bu iş bitmiştir. Büyük Türkiye için, daha özgür, demokratik Türkiye için evet bekliyorum. Büyük Türkiye, daha özgür ve demokratik Türkiye için sizlerden evet bekliyorum.'' AK Parti iktidarında Elazığ'a eğitim, sağlık, ulaştırma ve toplu konut alanında yapılan yatırımlardan söz eden Erdoğan, bölgede yürütülen çeşitli projeler hakkında da bilgiler verdi. Konuşmasının sonunda yeniden 12 Eylülde yapılacak olan referandumu hatırlatan Erdoğan, ''Özgürlüklerimiz için, daha ileri demokrasi için, kadın haklarımız için, memurlarımızın toplu sözleşme hakkı için, çocuklarımız, gençlerimizin geleceği için, gerçekten dünyadaki anayasa mahkemeleri ile adeta entegre, hakimler savcılar yüksek kurulu ile uyumlu bir yapı için Elazığlılardan 'evet' oyu istiyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Sevdamız millet, kararımız evet'' sloganını Elazığlılarla birlikte söyledi. -MİTİNGDEN NOTLAR Mitinge, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, AK Parti Genel Başkanı Yardımcıları Abdulkadir Aksu, Hüseyin Çelik ve Reha Dönemeç ile milletvekilleri katıldı. Mitingde, ''Elazığlıyım hayır bilmem, hayır sözde hayır görmem, başımızda böyle bir yiğit varken, evet derim başka bilmem, ''Elazığ evet diyor, Elazığ uzun çarşı, ruh üçüzleri millete karşı, Elazığ evet diyor, sahte demokratlara karşı'', ''Gençler var olacak, yoluna baş koyacak, bir oyu varsa, o da evet olacak'' yazılı pankartlar yer aldı. Mitinge katılanlar ellerinde ''evet'' yazılı bayraklar taşıdı. Mitingde, sık sık Başbakan Erdoğan için ''Elazığ sesinle gurur duyuyor'' sloganları atıldı.