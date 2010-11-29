-ERDOĞAN: ETEKLERİNDEKİ TAŞLARI DÖKÜLSÜN GÖRELİM TRABLUS (A.A) - 29.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, WikiLeaks internet sitesinde açıklanan belgelerle ilgili, ''Eteklerindeki taşları bir dökülsün görelim'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Kaddafi İnsan Hakları Ödülü''nü almasının ardından Radisson Sas Oteli'nden ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ''Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine'' ilişkin bir soru üzerine, ''Tabii ben Sayın Cumhurbaşkanımız adına daha önce kendilerine söylemiştim. Arzuları var ama bugün tekrar böyle bir şeyi söyleme fırsatını bulamadım. Ama bütün bunların dışında Sayın Kaddafi dışında birçok liderle görüşme fırsatım oldu. Ağırlıklı olarak Barroso ve Sayın Berlusconi ile görüşmem oldu. Onlarla yaptığımız görüşme daha çok AB ve İtalya-Türkiye Zirvesi'ne yönelik oldu. Biliyorsunuz İtalya ile ertelenen bir zirve konumuz var. Onu Sayın Berlusconi ile görüştük. Bu arada Yunanistan Başbakanı Sayın Papandreu ile de bir görüşmemiz oldu. Diğer bazı liderlerle de ayak üstü görüşme fırsatını bulduk'' yanıtını verdi. Erdoğan, ''Sayın Papandreu ile görüşmede 12 mil konusu gündeme geldi mi?'' sorusuna, ''Hayır'' cevabını verdi. Başbakan Erdoğan, ''WikiLeaks internet sitesinde yayımlanan bilgilerle'' ilgili sorulan bir soru üzerine, ''Onu ben sabahleyin açıkladım zaten. Eteklerindeki taşları bir dökülsün görelim'' dedi.