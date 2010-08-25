-ERDOĞAN: ESNAF KREDİSİNİN FAİZİNİ DÜŞÜRÜYORUZ TOKAT (A.A) - 25.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Esnaf kardeşimin kullanacağı kredinin faiz oranını 3 puan daha düşürüyoruz. 1 Eylül 2010'dan itibaren, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle, esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası'nın uygulayacağı faiz oranını, yüzde 13'ten yüzde 10'a çekiyoruz'' dedi. Erdoğan, partisinin Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetinin ekonomide çok büyük başarılar elde ettiğini söyledi. Kendilerinden önceki DSP-MHP-ANAP hükümetini eleştiren Erdoğan, bu hükümetin karşılıksız para bastığını, faizle milleti sömürdüklerini ifade etti. Türk Lirasından altı sıfırı attıklarını hatırlatan Erdoğan, enflasyonu tek haneli rakama düşürdüklerini dile getirdi. Başbakan Erdoğan, ''Bunlar benim vatandaşımı, milletimi aldattılar. İdeolojik saplantılarla oy kullanılmaz. Arkasına 'izm' konulan ideolojik saplantılarla oy kullanılmaz. Oy kullanırken, 'benim mutfağımda ne var', ona bakacaksın. 'Ben bu cebimdeki parayla, aylık maaşımla 8 yıl önce mutfağa ne alıyordum bugün ne alıyorum', buna bakacaksın. Eğer 8 yıl öncesine göre bugün geriye gittiysek bize oy vermeyin. Ancak 8 yıl öncesine göre bugün daha iyi durumdaysak, mutfağımıza daha fazla yumurta, süt, pirinç, un, ekmek alıyorsak o zaman diyorum ki, beraber yürüyelim bu yolda. Ben size ölçüyü böyle veriyorum'' diye konuştu. Enflasyona halkı ezdirmediklerini vurgulayan Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bazıları meydanlara geliyorlar, tiyatro aktörleri gibi gösteriler yapıyorlar. Bırakın onu tiyatro aktörleri yapsın. Öyle gelip kafeslerin içine girmekle benim milletimi aldatamazsınız. Benim milletim 7-7,5 yıl önce ne vardı biliyor. Mutfağına girip çıkanı biliyor. İşte şimdi, esnaf kardeşimin kullanacağı kredinin faiz oranını 3 puan daha düşürüyoruz. 1 Eylül 2010'dan itibaren, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle, esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası'nın uygulayacağı faiz oranını, yüzde 13'ten yüzde 10'a çekiyoruz. Bu yüzde 10'luk faizin de yüzde 5'ini Hazine karşılayacak. Yani esnaf kardeşim 1 yıla kadar vadeli kredilerde sadece yüzde 5 faiz ödeyecek. Bu faiz oranları, esnafımızın 1951 yılından beri gördüğü en düşük faiz oranları. İşletme kredisinin bizden önce üst limiti 35 bin lira ve 50 bin liraydı. Bu üst limiti de şimdi 100 bin liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredisi üst limiti 35 bin ve 50 bin Türk Lirası idi, bunu da 250 bin Türk Lirasına yükseltiyoruz. Bu yeni faiz oranlarının Tokat'taki esnaf kardeşime, tüm Türkiye'deki esnafımıza, sanatkarımıza hayırlı olmasını diliyorum.'' -''ASLA VE ASLA AYRIMCILIK YAPMADIK''- İnsanı insan olduğu için sevdiklerini vurgulayan Başbakan Erdoğan, Yunus Emre'nin ''yaratılanı, Yaradan'dan ötürü severiz'' sözünü hatırlattı. 8 yıldır hizmette ayrım yapmadıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi: ''İnsanı insan olduğu için seviyoruz. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, Roman, Boşnak... Bizim kitabımızda böyle bir ayrımcılık yok. Hepsini de Allah yaratmadı mı? Onun için, bizim için tüm insanlar sevilir. Biz onun için severiz. Onun için bizim kitabımızda ayrımcılık yok, ırkçılık yok, etnik milliyetçilik yok. Bizde bölgesel milliyetçilik, dinsel milliyetçilik yok. Onun için 81 ilin 81'inde AK parti var. 780 bin kilometrekarede AK Parti var. Belli bir bölgede, belli illerde değil, her yerde var. Çünkü biz Batıyı doğudan ayırmadık, kuzeyi, güneyden ayrı tutmadık. Türkiye'nin her tarafını bölünmüş yollarla donattık. 79 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 7,5 yılda biz buna 12 bin 200 kilometre bölünmüş yol ekledik.'' -''ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ, BİR TÜRKİYE PROJESİDİR''- Yaptığı konuşmada, 12 Eylül 2010 tarihinde halk oyuna sunulacak Anayasa değişikliği ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, Anayasa değişikliğinin Türkiye'yi topyekün kucaklayan, Türkiye'nin tamamına hitap eden ve Türkiye'nin meselelerine çözüm getiren bir Anayasa değişikliği olduğunu ifade etti. Başbakan Erdoğan, ''Bu Anayasa değişikliği Türkiye'nin ufkunu daha da açacak, bu Anayasa değişikliği Türkiye'yi daha da büyütecek. Bu Anayasa değişikliği Türkiye'yi atılıma geçirecek, Türkiye'yi şaha kaldıracak, Türkiye bu Anayasa değişikliği ile ayaklarındaki prangalarını atacak'' dedi.