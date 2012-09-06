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Politika

Erdoğan eski MİT'çi için soruşturma izni verdi

Başbakan Erdoğan ilk kez bir MİT çalışanı için soruşturma izni verdi

06 Eylül 2012 22:25

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski MİT mensubu Mehmet Fuat Batur hakkında soruşturma yürütülmesi için savcılığa izin verdi.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve bazı MİT'çilerin ifadeye çağrılmasının ardından yapılan yasal düzenlemeyle, MİT çalışanları için soruşturma izni Başbakan'ın onayına bağlanmıştı.

Terörle mücadele soruşturmalarına bakan savcılık, İstanbul’da yasadışı şekilde kumarhane işleten aralarında asker ve polislerin de bulunduğu kumar çetesine ilişkin soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında asker ve polislerinde aralarında bulunduğu 72 sanık hakkında dava açıldı. Davanın sanıkları arasında bir de eski MİT görevlisi yer aldı. Batur hakkında ‘Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme’, ‘Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki Mermileri Bulundurma’ suçlarından dava açıldı.

 

Başbakanlık’tan izin istenildi

 

Ancak Batur’un dosyasının bir bölümü ayrıldı. Batur’un görevdeyken suç örgütüne yardım ettiğini belirleyen savcılık, Batur’un bu suçlardan da soruşturulması için yasa gereği Başbakanlık’tan izin istedi. Başbakanlığa gönderilen yazı da Batur’un "suç örgütü üyeliği, suç örgütüne yardım etmesi ve görevini kötüye kullanması suçlarından’ soruşturması gerektiği belirtildi.

 

Erdoğan imzalı 'olur’ yazısı

 

Haziran ayında istenilen izne cevap geçtiğimiz günlerde geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan evrakta "eski MİT mensubunun görevi sırasında işlediği iddia edilen suçlardan soruşturulmasına izin verildiği" belirtildi.

 

İzin sonrası iddianame düzenlendi

 

Bu izinin ardından soruşturma savcısı İsmail Göktürk, Batur hakkında iddianame düzenledi. Batur’un kumar çetesi ile bağlantılarının anlatıldığı iddianamede, teknik takibe takılan telefon görüşmelerine de yer verildi. Batur’un ev adresinde yapılan aramalarda el bombası ve mermi bulunduğunun belirtildiği iddianamede, şüphelinin daha önce aynı soruşturma kapsamında İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan 72 sanıklı kumar çetesi davasında da sanık olduğu belirtildi. İddianamede şüphelinin "suç örgütü üyeliği ve görevi kötüye kullanması suçlarından’ 2.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapsi istenildi.

 

İddianame Başsavcı vekilinde

 

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame terör suçlarına bakan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliğine gönderildi. Başsavcılığın onayının ardından iddianamenin yeni kurulan 22. veya 23. Bölge Ağır Ceza Mahkemesi’nden birine gönderilecek.

 

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