T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan eski kimliğine döndü

Devlet Bahçeli, Başbakan'ın "Davos'taki dik duruşunu sürderemediğini, bildik kimliğine döndüğünü" söyledi.

03 Şubat 2009 02:00

Tempo24

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor. Gündeminin satırbaşları şöyle:

- BM'ye göre Gazze'de ölenlerin üçte biri çocuklar

- Milletimiz Gazze'de yaşananlara insani tepki gösterdi.

- Başbakan, Davos'ta haklı bir tepki gösterdi. Meşru, haklı ve yerindedir.

- Ama ekonomik görüşmeler açısından çok önemli olan bu toplantı (Davos), yerini siyasi kaygılara bıraktı.

- Erdoğan, süreci siyasal kaygı ile başka mecraya kaydırdı.

- Hükümetin kendini sıkışmış gördüğü bir ortamda gelişti.

Tavır küstahçaydı

- Başbakan'a yönelik tavır küstahçaydı.

- Erdoğan'ın Davos'taki bu tavrı yanlışlarını örtmez.

- Başbakan'dan görmeye alışık olmadığımız tutum, millete haklı bir umut vermiştir.

- Başbakan milletin umudunu oya tahvil etme niyetinde olduğu ortaya çıkmıştır.

- Başbakan'ın tepkisi haklı ama 6 yıldır yapılan yanlışları örtemez.

Davos seçim malzemesi

- Bu durum seçim malzemesi olarak kullanılmamalı.

- Başbakan'ın 'sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi' söylemi duygusal istismardır.

- Bahçeli, Olmert ile İstanbul'da ne konuştuğunu ısrarla sormamıza rağmen açıklamadı.

- Başbakan, İsrail ile ilişkilere ilişkin önerilerimize sessiz kaldı.

- Çıkarları koruyan onurlu politika izlenmeli.

- Süleymaniye’de Türk askerinin başına çuval geçirilirken de, Başbakan aynı tavrı sergilemeliydi.

- Aynı tavır, Kıbrıs için de geçerli olmalı.

- Türkiye onuru ile oynanacak sıradan bir ülke değil.

- Başbakan ABD ve AB karşısında ezik ve mahcup duruşunu bırakmalı.

Bildik kimliğine döndü

- Başbakan, Davos’un ardından Türkiye’de bildik kimliğine döndü. Geri adım atıyor.

- Davos’ta söylediklerinden aşama aşama çark etme arayışına girdi.

- Altyapısı olmayan dik duruş, sabun köpüğü gibi bir anda söndü.

- Hamas’tan yana tavır alan hükümet, diğer Filistinli gruplarla nasıl ilişki kuracak?

- Türkiye arabuluculuk görevini nasıl sürdürecek? Kimin yanında yer alacak?

- Davos’taki duruş tüm milli meselelerde gösterilmeli. Haysiyet sınavı şimdi başlamıştır.

Sonu meçhul yol

- Kumdan istikrar kaleleri günlük hayata olumsuz yansıyor.

- AKP hükümeti ülkeyi sonu meçhul karanlık bir yola soktu.

- Obama'nın adımları buhranın büyüklüğünü gösteriyor.

- Yükselen pazarlara sermaye akımı düştü.

AKP, IMF'yi bırakmayacak

- AKP hükümeti, IMF'nin paçasını hiç bırakmayacak

- Mesele artık çok ciddi bir hal aldı, sözde önlemlerle geçirilemez.

- IMF ile görüşmelerde 9 aydır sonuç yok.

- Seçimler nedeniyle hükümet belirli strateji izliyor.

- Sorun varsa neden IMF'nin kapısında bekliyoruz?

- Ayak sürüyen IMF'ye söz söyleyebilmeliyiz.

Ekonomi yakında çakılacak

- Türkiye ekonomisi irtifa kaybediyor. Yakında çakılacak.

- İç kanama artarak devam ediyor.

- İşsizlik dayanılamaz seviyede. Büyüme durdu. Sanayi felç oldu.

- Faiz indirimleri piyasayı canlandırmaya yetmedi.

Doğalgaz indirimi yeterli değil

- Doğalgaz indirimi yerinde ama yeterli değil.

- Seçimler nedeniyle doğalgazda indirim yapıldı.

- Geçmişteki açıklamalar nedeniyle bu bir seçim yatırımıdır.

Zamların tamamı geri alınmalı

- Yapılan zamların tamamı geri alınmalıdır.

- Sandık ufukta görüldü ve AKP zammın bir kismini geri aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24