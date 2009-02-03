Erdoğan eski kimliğine döndü

Tempo24



MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor. Gündeminin satırbaşları şöyle:



- BM'ye göre Gazze'de ölenlerin üçte biri çocuklar



- Milletimiz Gazze'de yaşananlara insani tepki gösterdi.



- Başbakan, Davos'ta haklı bir tepki gösterdi. Meşru, haklı ve yerindedir.



- Ama ekonomik görüşmeler açısından çok önemli olan bu toplantı (Davos), yerini siyasi kaygılara bıraktı.



- Erdoğan, süreci siyasal kaygı ile başka mecraya kaydırdı.



- Hükümetin kendini sıkışmış gördüğü bir ortamda gelişti.



Tavır küstahçaydı



- Başbakan'a yönelik tavır küstahçaydı.



- Erdoğan'ın Davos'taki bu tavrı yanlışlarını örtmez.



- Başbakan'dan görmeye alışık olmadığımız tutum, millete haklı bir umut vermiştir.



- Başbakan milletin umudunu oya tahvil etme niyetinde olduğu ortaya çıkmıştır.



- Başbakan'ın tepkisi haklı ama 6 yıldır yapılan yanlışları örtemez.



Davos seçim malzemesi



- Bu durum seçim malzemesi olarak kullanılmamalı.



- Başbakan'ın 'sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi' söylemi duygusal istismardır.



- Bahçeli, Olmert ile İstanbul'da ne konuştuğunu ısrarla sormamıza rağmen açıklamadı.



- Başbakan, İsrail ile ilişkilere ilişkin önerilerimize sessiz kaldı.



- Çıkarları koruyan onurlu politika izlenmeli.



- Süleymaniye’de Türk askerinin başına çuval geçirilirken de, Başbakan aynı tavrı sergilemeliydi.



- Aynı tavır, Kıbrıs için de geçerli olmalı.



- Türkiye onuru ile oynanacak sıradan bir ülke değil.



- Başbakan ABD ve AB karşısında ezik ve mahcup duruşunu bırakmalı.



Bildik kimliğine döndü



- Başbakan, Davos’un ardından Türkiye’de bildik kimliğine döndü. Geri adım atıyor.



- Davos’ta söylediklerinden aşama aşama çark etme arayışına girdi.



- Altyapısı olmayan dik duruş, sabun köpüğü gibi bir anda söndü.



- Hamas’tan yana tavır alan hükümet, diğer Filistinli gruplarla nasıl ilişki kuracak?



- Türkiye arabuluculuk görevini nasıl sürdürecek? Kimin yanında yer alacak?



- Davos’taki duruş tüm milli meselelerde gösterilmeli. Haysiyet sınavı şimdi başlamıştır.



Sonu meçhul yol



- Kumdan istikrar kaleleri günlük hayata olumsuz yansıyor.



- AKP hükümeti ülkeyi sonu meçhul karanlık bir yola soktu.



- Obama'nın adımları buhranın büyüklüğünü gösteriyor.



- Yükselen pazarlara sermaye akımı düştü.



AKP, IMF'yi bırakmayacak



- AKP hükümeti, IMF'nin paçasını hiç bırakmayacak



- Mesele artık çok ciddi bir hal aldı, sözde önlemlerle geçirilemez.



- IMF ile görüşmelerde 9 aydır sonuç yok.



- Seçimler nedeniyle hükümet belirli strateji izliyor.



- Sorun varsa neden IMF'nin kapısında bekliyoruz?



- Ayak sürüyen IMF'ye söz söyleyebilmeliyiz.



Ekonomi yakında çakılacak



- Türkiye ekonomisi irtifa kaybediyor. Yakında çakılacak.



- İç kanama artarak devam ediyor.



- İşsizlik dayanılamaz seviyede. Büyüme durdu. Sanayi felç oldu.



- Faiz indirimleri piyasayı canlandırmaya yetmedi.



Doğalgaz indirimi yeterli değil



- Doğalgaz indirimi yerinde ama yeterli değil.



- Seçimler nedeniyle doğalgazda indirim yapıldı.



- Geçmişteki açıklamalar nedeniyle bu bir seçim yatırımıdır.



Zamların tamamı geri alınmalı



- Yapılan zamların tamamı geri alınmalıdır.



- Sandık ufukta görüldü ve AKP zammın bir kismini geri aldı.