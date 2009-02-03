Erdoğan eski kimliğine döndü

Tempo24
MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor. Gündeminin satırbaşları şöyle:
- BM'ye göre Gazze'de ölenlerin üçte biri çocuklar
- Milletimiz Gazze'de yaşananlara insani tepki gösterdi.
- Başbakan, Davos'ta haklı bir tepki gösterdi. Meşru, haklı ve yerindedir.
- Ama ekonomik görüşmeler açısından çok önemli olan bu toplantı (Davos), yerini siyasi kaygılara bıraktı.
- Erdoğan, süreci siyasal kaygı ile başka mecraya kaydırdı.
- Hükümetin kendini sıkışmış gördüğü bir ortamda gelişti.
Tavır küstahçaydı
- Başbakan'a yönelik tavır küstahçaydı.
- Erdoğan'ın Davos'taki bu tavrı yanlışlarını örtmez.
- Başbakan'dan görmeye alışık olmadığımız tutum, millete haklı bir umut vermiştir.
- Başbakan milletin umudunu oya tahvil etme niyetinde olduğu ortaya çıkmıştır.
- Başbakan'ın tepkisi haklı ama 6 yıldır yapılan yanlışları örtemez.
Davos seçim malzemesi
- Bu durum seçim malzemesi olarak kullanılmamalı.
- Başbakan'ın 'sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi' söylemi duygusal istismardır.
- Bahçeli, Olmert ile İstanbul'da ne konuştuğunu ısrarla sormamıza rağmen açıklamadı.
- Başbakan, İsrail ile ilişkilere ilişkin önerilerimize sessiz kaldı.
- Çıkarları koruyan onurlu politika izlenmeli.
- Süleymaniye’de Türk askerinin başına çuval geçirilirken de, Başbakan aynı tavrı sergilemeliydi.
- Aynı tavır, Kıbrıs için de geçerli olmalı.
- Türkiye onuru ile oynanacak sıradan bir ülke değil.
- Başbakan ABD ve AB karşısında ezik ve mahcup duruşunu bırakmalı.
Bildik kimliğine döndü
- Başbakan, Davos’un ardından Türkiye’de bildik kimliğine döndü. Geri adım atıyor.
- Davos’ta söylediklerinden aşama aşama çark etme arayışına girdi.
- Altyapısı olmayan dik duruş, sabun köpüğü gibi bir anda söndü.
- Hamas’tan yana tavır alan hükümet, diğer Filistinli gruplarla nasıl ilişki kuracak?
- Türkiye arabuluculuk görevini nasıl sürdürecek? Kimin yanında yer alacak?
- Davos’taki duruş tüm milli meselelerde gösterilmeli. Haysiyet sınavı şimdi başlamıştır.
Sonu meçhul yol
- Kumdan istikrar kaleleri günlük hayata olumsuz yansıyor.
- AKP hükümeti ülkeyi sonu meçhul karanlık bir yola soktu.
- Obama'nın adımları buhranın büyüklüğünü gösteriyor.
- Yükselen pazarlara sermaye akımı düştü.
AKP, IMF'yi bırakmayacak
- AKP hükümeti, IMF'nin paçasını hiç bırakmayacak
- Mesele artık çok ciddi bir hal aldı, sözde önlemlerle geçirilemez.
- IMF ile görüşmelerde 9 aydır sonuç yok.
- Seçimler nedeniyle hükümet belirli strateji izliyor.
- Sorun varsa neden IMF'nin kapısında bekliyoruz?
- Ayak sürüyen IMF'ye söz söyleyebilmeliyiz.
Ekonomi yakında çakılacak
- Türkiye ekonomisi irtifa kaybediyor. Yakında çakılacak.
- İç kanama artarak devam ediyor.
- İşsizlik dayanılamaz seviyede. Büyüme durdu. Sanayi felç oldu.
- Faiz indirimleri piyasayı canlandırmaya yetmedi.
Doğalgaz indirimi yeterli değil
- Doğalgaz indirimi yerinde ama yeterli değil.
- Seçimler nedeniyle doğalgazda indirim yapıldı.
- Geçmişteki açıklamalar nedeniyle bu bir seçim yatırımıdır.
Zamların tamamı geri alınmalı
- Yapılan zamların tamamı geri alınmalıdır.
- Sandık ufukta görüldü ve AKP zammın bir kismini geri aldı.