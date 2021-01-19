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Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti

19 Ocak 2021 14:55

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan ve Saadet Partisi'nin kurucusu Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti.

Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Erdoğan, cenaze namazının ardından eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki mezarında ziyaret etti.

Erdoğan'a ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da eşlik ettiği görüldü.

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