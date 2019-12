-ERDOĞAN: ESERLERİMİZ KONUŞUYOR SAMSUN (A.A) - 03.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Aslında Türkiye'de biz değil, eserlerimiz konuşuyor. Bizi Samsun-Ankara duble yolu, Karadeniz Sahil Yolu, toplu konutlar, enerjide doğalgazda attığımız adımlar anlatıyor. Samsun hangi dönüşümü yaşıyorsa Türkiye de onu yaşıyor. Eserleriyle konuşamayanlar şiddetten medet umuyor'' dedi. Partisinin Samsun mitinginde vatandaşlara seslenen Erdoğan, Süper Toto Süper Lig'e çıkan Samsunspor'u kutlayarak Süper Lig'de başarılar diledi. Samsun'a 30 bin seyirci kapasiteli bir stadyum kazandıracakları müjdesini veren Erdoğan, bunun için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Erdoğan, Samsun'a yeni stadyumun yanı sıra 7 bin 500 kişilik bir spor salonu inşa edeceklerini, salonun yapımına başlandığını, bu salonun yapımıyla Samsun'un bir spor şehri olacağını söyledi. 12 Haziran seçimlerine sadece 9 gün kaldığına işaret eden Erdoğan, ''9 gün sonra sandık milletimizin önüne gelecek ve son sözü milletimiz söyleyecek'' diye konuştu. Seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Millet iradesinin tecelli edeceği 12 Haziran'ın demokrasimizde bir dönüm noktası olarak tarihe geçmesini diliyorum. 8.5 yıl boyunca bize, partimize çok ağır eleştiriler yapıldı. 8.5 yıl boyunca muhalefetin yıkıcı, kırıcı, tahrik edici eleştirilerine göğüs gerdik. Yapıcı eleştirilere her zaman açığız, ama bunlarda proje yok, öneri yok. Bunlarda sadece boş bir yumurta küfesi, atıyorlar. Biz buna rağmen kendimizi geliştirme azminde olduk. Milletimizin aynasında kendimizi muhasebeye çektik. İşte bugün bir kez daha son sözü millet söylüyor. Türkiye'de bir kez daha sandık eliyle ak ile kara ortaya çıkıyor. Başından itibaren 'özgürlük, millet iradesi demokrasi' dedik. Hukuktan,demokrasiden taviz vermedik. Hukuk ve demokrasiyi daha da güçlendirdik. Şiddetin dili bizim dilimiz olmadı. Biz kırıp dökenlerden olmadık. 'Rakiplerimizle sadece sandıkta yarışırız' dedik. Elinde sopa, taş, kaya, molotof kokteyli taşıyanlardan olmadık. Eşkıyalarla hiçbir zaman birlikte olmadık. Aslında Türkiye'de biz değil, eserlerimiz konuşuyor. Sorun bunlara, 'Eseriniz var mı? Dikili ağaçları yok. Geçmişten bu yana, 'eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' Eşekten bile semer kalıyor. İnsandan da eser kalacak. Var mı eseri? Yok. Bekara karı boşamak kolaydır. Bunlar bol bol atıyor.'' -ŞİDDET OLAYLARI- Başbakan Erdoğan, son günlerde yaşanan şiddet olaylarına dikkati çekerek, konuşmasında şunları kaydetti: ''Şu ana kadar Türkiye genelinde 150'den fazla seçim büromuza, seçim aracımıza, il ve ilçe başkanlıklarımıza, konvoylarımıza saldırıda bulunuldu. Kastamonu'da bir kardeşimizi şehit ettiler, yurtlarda çocuklarımızı yaktılar. Ne yazık ki şiddet belli bir kesimden gelmiyor. CHP'liler otobüsümüze saldırdılar. Kütahya'da da halk ayağa kalktı. Polisin panzerine saldıran kız hızını alamıyor. Bu yandaş medya, bu candaş medya...Polis bu eşkıyaya karşı gerekli tedbiri alacak tabii. Polis bizim emniyetimiz için var. Güvenlik güçlerimize el kaldıranlar kusura bakmasınlar karşılığını bulurlar. Bu polis eşkıyanın şamar oğlanı değildir. Eğer söyleyecek bir şeyleri varsa kalkıp konuşurlar. Ellerinde taşla saldıramazlar. Hopa'da yaptıkları oydu. Bu Türkiye hiçbir zaman kendini bilmezlere bırakılmayacak. Bize ne tedbir düşerse alınacak. Şiddetin, öfkenin diline teslim olmayacağız, ama nus ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Biz gücümüzü çetelerden almadık. Güç, kuvvet, yetki millette. Millet ne dediyse o oldu.'' Hopa'daki olaylardan sonra CHP'den ''geçmiş olsun'' telefonu beklediklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Kılıçdaroğlu Hopa olaylarından sonra ne diyor? 'Rüzgar eken fırtına biçer.' Zerre kadar nezaket olsa, ''Sayın Başbakan çok üzgünüz, geçmiş olsun'' derlerdi. Bir tanesi telefon açmadı. Biz nezaketimizi bozmadık. Başlarına bir şey geldiyse aradık. MHP'in kışkırtıcı şiddeti, tahrik edici tarzını görmüyorlar. BDP'yi pışpışlamaktan, sırtını sıvazlamaktan adeta zevk alıyorlar.'' Erdoğan, Samsun'daki yaptıkları yatırımlara işaret ederek, Samsun'u Orta Karadeniz'in en önemli merkezi haline getireceklerini söyledi. Samsun-Sarp arasındaki karayolunu bitirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''Ankara- Samsun arasında yüksek standartlı bir otoyol inşaatı başlıyor. Yıl sonuna kadar Samsun-Sinop bölünmüş yolunu tamamlıyoruz. Nereden gelirseniz gelin bütün yollar Samsun'a çıkacak. Samsun'da bir sağlık kampüsü kuruyoruz. Şehir hastanesi, 570 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 200 yataklı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 60 yataklı Amatem...Bunlara kalp hastanesi, fizik ve rehabilitasyon, kadın ve çocuk hastanesini ilave edeceğiz. Samsun'u bölgenin en önemli sağlık merkezi haline getiriyoruz. Otel ve alışveriş merkezi yatırımları ile kongre yatırımları ile önemli bir merkez. Samsun'da şimdi de yeni bir üniversite yapılıyor. Ali Fuat Başgil'in şehrini bir bilim şehrine dönüştürüyoruz. Deniz şehri Samsun'da bugün 3 liman var. 2002'de bir tane vardı. Yine bir tane organize sanayi bölgesi vardı, şimdi 5 tane var. 30 bin kapasiteli stadyum, 7 bin 500 kişilik spor salonu dedik. Yapılan her iş, yeni istihdam demek. Sizin güzel bir sözünüz var, 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz'. Bizim ham dolsun Türkiye'nin her karışında izimiz var. Bir yandan da Türkiye'yi 2023'e taşıyoruz.'' -''4B KADROSUNDA OLANLARI 4A KADROSUNA GEÇİRİYORUZ''- Hastanelerde kuyruk çilesine son verdiklerini, sağlıkta devrim yaptıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, emeklilerin hayatlarını kolaylaştırdıklarını kaydetti. Erdoğan, sözleşmelilerle ilgili bir çalışma yaptıklarını belirterek, ''Şimdi bu pazartesi, salı günü Resmi Gazete'de yayımlanacak. 4B kadrosunda olanları 4A kadrosuna geçiriyoruz'' dedi. -''BAY KEMAL HANGİ YÜZLE BENİM MİLLETİMİN KARŞISINA ÇIKIYOR''- Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu döneme işaret ederek, şunları söyledi: ''Bay Kemal biliyorsunuz SSK'nın Genel Müdürüydü, 90'lı yıllarda anamızı ağlattı, anamızı...Sayın Bahçeli de 3.5 yıl malum Başbakan Yardımcılığı yaptı. Bunların döneminde ölülerimiz rehin alınıyor muydu, hastalarımız rehin alınıyor muydu? Değerli kardeşlerim, hastaneleri birleştirdik, CHP bundan rahatsız oldu, Kılıçdaroğlu buna karşı çıktı. Bak şimdi, yok şöyleydi, yok böyleydi manevra yapıyor. Çünkü bazıları buna U dedi, ama ben dedim ki bu U değil, bu S. Çünkü yalanlarına yetişmek mümkün değil, o zamanlarda, o dönemi yaşayanlar, gençler olacaktı ki... 1990'lı yılları yaşayanlar bilir. Hastaneye gittiğimiz zaman ne diyordu doktor, 'muayeneye gel', eczaneye gidiyordun ilacın yarısı var yarısı yok. Bay Kemal hangi yüzle benim milletimin karşısına çıkıyor, inanamıyorum. Bu CHP'ye gönül veren kardeşlerim nasıl oluyor da bugün hala bu yalanlara inanıyorlar. Kardeşlerim yapılanlar ortada. SSK'yı batırdı bu adam, 8 yıl kolay değil, 8 yıl genel müdür olacaksın ve o kurumu batıracaksın. Bunlar hep Mecliste anlatıldı, yüzüne vuruldu bunlar. Ama yüz yok yüz, çok pişkin birisi.'' -TOKİ İLE İLGİLİ İDDİALAR- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TOKİ ile ilgili iddiaları da da değinen Erdoğan, ''Bahçeli diyor ki 'TOKİ'nin başkanını Yüce Divana göndereceğim.' TOKİ sana bağlıydı. Kaç tane konut yaptın? 500 bin konut yaptık. 15 yıl, 20 yıl vadeyle konut dağıtıyoruz. Seni bu mu rahatsız ediyor. Kedi ulaşamadığı ciğere murdar der'' diye konuştu.