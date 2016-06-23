Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda yapılan caminin adını açıkladı: Yıldırım Beyazıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda yapılan caminin adını 'Yıldırım Beyazıt' olarak açıkladı.

"İçeride 1,500, dışarıda 1,500 kişilik kapasitesiyle büyük ihtiyaca cevap verecek olan bu camimizin çevresinin en kısa zamanda çimlendirileceği konusunda mutabık kaldık. Belki de piknik alanı haline gelebilir" ifadesini kullanan Erdoğan, "Dünü dünde bırakmak yanlıştır. Onu bugüne taşımak ve yarınların da temelini atacak şekilde adımlarımızı atmak çok önemlidir. Madde olmuş, mana olmamış, bunun hiçbir anlamı yok" diye konuştu.

Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Önce TAV şirketine teşekkür ediyorum, zira böyle güzel bir eseri, devlet konuk evi ve dış hatlar arasındaki güzel bölgeye inşa etmiş olmaları hakikaten bizler için bir gurur vesilesidir. Zira burada ciddi bir ihtiyaç söz konusuydu. Gidişte, gelişte, misafirlerimizin de, ülkemizden de nerede cumamızı yetiştireceğiz noktasında anlamlı bir cevap oldu. TAV yönetimine özellikle teşekkür ediyorum. İçeride 1,500, dışarıda 1,500 kişilik kapasitesiyle büyük ihtiyaca cevap verecek olan bu camimizin çevresinin en kısa zamanda çimlendirileceği konusunda mutabık kaldık. Belki de piknik alanı haline gelebilir.

Dünü dünde bırakmak yanlıştır. Onu bugüne taşımak ve yarınların da temelini atacak şekilde adımlarımızı atmak çok önemlidir. Madde olmuş, mana olmamış, bunun hiçbir anlamı yok.

Ben bu vesileyle tabii, burada bir şeyi açıklama yapmak istiyorum. Camimizin adı meselesi, hocamla istişarede bulunduk. Biz bu camimizin adını Yıldırım Beyazıt adını koyalım dedik.