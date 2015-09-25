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Erdoğan: Esed ile asla Suriye'nin kurtuluşu mümkün değildir

"Suriye ile kimse unutmasın 911 kilometre sınırımız var"

25 Eylül 2015 19:01

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Suriye'ye yönelik yaklaşımımım Başbakanlık dönemimden bu yana aynıdır. Bunlar kasıtlı anlayışlardır. Geçiş süreci dediğim olay odur. Dedim ki Esed ile asla Suriye'nin kurtuluşu mümkün değildir. Zaten Esed ile olan bir birleşime de muhalif kesimler evet demiyor. Esed'in zerre kadar Suriye sevgisi varsa, bu işi bırakması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Suriye ile kimse unutmasın 911 kilometre sınırımız var" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda bu bölgedeki terör örgütlerinin tehdidi altıdayız. Biz de bir yere kadar bekleriz.

Böyle bir süreç içerisinde ne yapmamız gerektiğini, ne yapacağımızı birileriyle görüşmemiz gerekiyor. ABD ile görüşüyoruz, Rusya ile görüşüyoruz. Katar ile görüşüyoruz. Suudi Arabistan ile görüşüyoruz. İran ile defalarca görüştük. Avrupa Birliği ile görüşüyoruz. Ama bu görüşmelerde, Katar ve Suudi Arabistan dışında destek veren olmadı." 

 

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