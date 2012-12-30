Erdoğan: Esad seni tanımıyoruz, artık defol

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Ulusal Koalisyon Lideri Muaz el Hatib'i yanına alarak yaptığı konuşmada, ''Dünyada 100'ü aşkın ülke, bu kardeşimizin ve ekibinin liderliğini kabul etti. Bu 'Ey Esad biz seni artık tanımıyoruz. Artık defol' demektir'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Akçakale Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Başbakanlık otobüsü üzerinden Suriye Ulusal Koalisyon Lideri Muaz el Hatib ile birlikte halkı selamladı.

Suriye'deki çatışmalardan dolayı Akçakale'deki vatandaşların da zor günler geçirdiğini söyleyen Erdoğan, "Şunu unutmayın her kutlu doğum sancılı olur. İnşallah bu kutlu doğum Suriye'deki kardeşlerimizin iradeleriyle tecelli edecektir" diye konuştu.

"Zalim Esed zulmüyle anılacaktır, babası hayırla yad edilmiyor kendisi de hayırla yad edilmeyecektir" diyen Erdoğan, geçmişte Esed'in kendisine "Bizim büyüklerimiz yanlışlar yaptılar, ama biz aynı yanlışlara düşmeyeceğiz" dediğini aktardı.

Erdoğan, "Ama şimdi gördük ki genlerine işlemiş; babasını bile geçti. 50 bin Suriyeli kardeşimiz ne yazık ki onun bombaları altında, onun zulmü altında ebediyete göçtü. Rabbim inşallah onları şehadet makamında taltif eder. Fakat zulm ile abad olunmaz" dedi.

230 bine ulaştı

Türkiye'deki kamplarda yaklaşık 150 bin Suriyelinin bulunduğunu, kendi imkanlarıyla evlerde kalanlarla birlikte bu sayının 230 bine ulaştığını söyleyen Erdoğan, şu ana kadar yapılan harcamaların da 500 milyonu aştığını kaydetti.

Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: "Fakat, dünya duyarsız kalsa da açık kapı politikasıyla Suriyeli kardeşlerimizin Türkiye'deki kardeşleri her an yanında olacaktır. Er veya geç Suriye'de hak hakim olacaktır. Ben buna inanıyorum. İnanıyorum ki sizler de inanıyorsunuz. Kardeşlerim şu anda dünyada 100'ü aşkın ülke bu kardeşimizin (Suriye Ulusal Koalisyon Lideri Muaz el Hatib) ve ekibinin liderliğini kabul etmiş vaziyette. Bu ne demek? 'Ey Esed biz seni artık tanımıyoruz, hadi defol' demektir. Çünkü halkının kabul etmediği liderler o makamlarda kalamaz. Halk kimi istiyorsa onlar iktidar olacak, istenmeyenler de gidecek."

Sınır ötesinden Akçakale'ye atılan bombalar sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, "İnşallah yarın çok daha güzel olacak. Siz bunu yakalayacaksınız, çünkü sabrettiniz ve Suriye'deki kardeşlerim de sabretti.

Akçakale-Ceylanpınar arasındaki sıkıntılı yolların süratle pırıl pırıl bir yol haline getirileceği müjdesini veren Erdoğan, "Bakanım yanımda zaten, talimatı aldı, adımları atacağız" dedi.

Konuşmasını Arapça, "Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın" sözleriyle tamamlayan Erdoğan, kendisine hediye edilen Suriye yerel kıyafetini de giyerek halkı selamladı.