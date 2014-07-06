Erdoğan: Erzurum Kongresi'ne yetişeceğiz

AKP'nin Köşk adayı Başbakan Tayyip Erdoğan, 2007'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunarak, "Sayın Gül'ü seçtirtmek istemediler. Ama biz söke söke hakkımızı aldık" dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında Samsun'da düzenlediği mitingte konuştu. Mitingin sonunda "Sizlerle muhabbete doyum olmaz. Ama Erzurum bekliyor. Erzurum Kongresi'ne yetişeceğiz. Sizden Erzurum'a selamlar götürüyorum" demesi ise dikkat çekti.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. Bir rahmet ayının bir kurtuluş ayının böyle güzel bir gününde sizlerle dünkü Samsun mitinginden sonra bugün Canik'te bir araya gelişimiz heyecan verici bir buluşma. Gideceğiz gündüz gece hiç endişeniz olmasın. Bizler bu millete hizmetkar olmaya geldiğimizi hep söyledik ve 12 yıldır hamd olsun sizlere hizmet etmenin gururu içerisindeyiz. Sizler 30 Mart'ta bunun en güzel karşılığını sandıkta verdiniz. Bir çok birleşmenin örgütlenmenin karşımızda dikilmesine rağmen sandıkta demokratik bir cevabı verdiniz.

Bundan önce ya vekiller vasıtasıyla veyahut da dayatmalarla bu yapılıyordu. Şimdi ne var millet var. Millete rağmen iktidar olunamaz. Bunu bilmemiz lazım. Bizim rotamızı millet çizdi. Milli iradeyle milli güçle inşallah 10 Ağustos'a yürüyoruz. Geçmişte yapılanları biliyorsunuz. Samsun'un evladı Ali Fuat Başgil'i nasıl engellediklerini biliyorsunuz. Hem buranın senatörüydü hem de ordinaryüs bir insandı. Ama ne oldu? Silahı masasının üzerine koydular, aday olamazsın dediler. Senatörlükten de adaylıktan da çekildi. Ha şu an böyle bir şey olabilir mi? Kusura bakmasınlar. Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktı.

12 yıldır bir çok şeyler yapmak istediler. 2007'de Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'ü seçtirtmek istemediler. Ama biz söke söke hakkımızı aldık. Bütün mesele inanmaktır.

Birisi çıkıyor siyasal Kürtçülük yapıyor, birisi çıkıyor siyasi Türkçülük yapıyor. Şu 12 senede bütün seçimleri kazandık mı? Kazandık. Niye? Biz sadece lokal bir etnik unsurun partisi olmadık. 77 milyonun partisi olduğumuzdan dolayı 81 vilayetin 81'inde biz varız. Birisi de kumsalların partisiyiz diyor. O da kumsallarda kaldı. Niye? Çünkü benim halkım bunlara prim vermiyor.

Diyor ki, bana hizmetkar olacak iktidara ihtiyacım var. Bu da Ak Parti iktidarı dediler, bize sahip çıktılar. Bakınız 12 yıldan nereden nereye geldik.

Şu andaki orana karşıyım söyleyeyim. Çünkü faiz oranı ne kadar düşük olursa yatırımlar o kadar artacaktır. istihdam da üretim de artacaktır. Türkiye rakipleriyle çok daha iyi yarışacaktır.

Sizlerle muhabbete doyum olmaz. Fakat Tekkeköy'de bekliyorlar, aynı zamanda Erzurum bekliyor. Erzurum Kongresi'ne de yetişeceğiz.

İkinci durak Tekkeköy

Erdoğan Canik’ten sonra Tekkeköy’de vatandaşlara hitap etti



Erdoğan burada da şunları söyledi:

Ben gökten zembille inmedim. Biliyorsunuz belediye başkanlığından geldim. Bazıları şunu söylüyor: “Başbakanım ne olur bizi bırakma.” Böyle bir şey yok nereden çıktı bu. Beni cumhurbaşkanlığına aday gösterildim. Bizler cumhurbaşkanlığı makamını, ‘oturalım dinlenelim uluslar arası toplantılara katılalım’ gibi bir makam olarak görmüyoruz. Biz Tekkeköy’ün yollarını da, İstanbul’un boğaz köprüsünü de, denizin altından giden tünelleri de, üçüncü havalimanını da takip edeceğiz. Bizim uluslar arası camiada Türkiye’yi getirdiğimiz nokta ortadadır. Cumhurbaşkanıyla başbakanıyla el ele bu süreci devam ettireceğiz.