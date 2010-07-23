-ERDOĞAN: ''ERZURUM KONGRESİ DİRENİŞİN İLANI'' ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Erzurum Kongresi'nde alınan kararlarla, işgale karşı milletçe direneceğimiz, istiklalimizden ve vatanın bölünmez bütünlüğünden asla vazgeçmeyeceğimiz tüm dünyaya ilan edilmiştir'' dedi. Başbakan Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 91. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran mücadele ruhunun en somut ifadelerinden birinin Erzurum Kongresi olduğuna işaret etti. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: ''Erzurum Kongresi'nde alınan kararlarla, işgale karşı milletçe direneceğimiz, istiklalimizden ve vatanın bölünmez bütünlüğünden asla vazgeçmeyeceğimiz tüm dünyaya ilan edilmiştir. Bu kararlar, Türkiye Cumhuriyetini kuran milli iradenin ve azmin, şartlar ne olursa olsun sarsılmadığını göstermesi bakımından da önemlidir. Bugün de milletçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşma hedefine doğru, aynı azim ve kararlılıkla yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bu hedefe bugün her zamankinden daha yakınız ve Cumhuriyetimizin geleceğine güvenle bakıyoruz.''