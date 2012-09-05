Erdoğan: Erken yerel seçimleri 27 Ekim 2013'te yapabiliriz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında erken yerel seçimler için öne çıkan tarihin 27 Ekim 2013 olduğunu söyledi.

Alınan bilgilere göre, Erdoğan, Ankara'da toplanan partisinin il başkanlarına bilgi verirken, en geç Mart 2014'te yapılması gereken yerel seçimlerin öne çekilmesi konusunda MHP ile yapılan temaslarda beliren tarihin 27 Ekim 2013 olduğunu açıkladı. AKP ve MHP'nin yerel seçimleri öne çekmek için parlamentodaki sandalye sayısı yeterli olmasına rağmen, AKP'nin geniş tabanlı mutabakat için CHP ile de temasa geçeceği konuşuldu.

Erdoğan, il başkanlarına, TBMM 1 Ekim'de açıldığında yapılacak ilk işin, yerel seçimlerin öne çekilmesi için yapılacak Anayasa değişikliği olduğunu da söyledi.

Canikli: MHP ile anlaşıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, 2014 yılı Mart ayında yapılması gereken seçimlerin 27 Ekim'de yapılması MHP ve CHP ile görüşeceklerini belirtti. Canikli'nin bu açıklamasının ardından AK Parti 'nin seçimlerin erkene alınması konusunda MHP ile anlaştığı açıklandı.

Zorlu kış şartlarının seçim çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkilediğine işaret eden Canikli, BDP ile görüşmeyeceklerini söyledi. Canikli ”Genel olarak yaşanan son olaylarda BDP , siyasi parti olmadığını, terör örgütünün bir kolu ve uzantısı olduğunu çok net şekilde gösterdi. Siyasi partiler, siyasi partilerle muhatap olurlar ama onların böyle bir özelliği yok. Onları siyasi arenaya çekmeye çalıştık ama ısrarla terör örgütünün güdümünde kalmakta ısrar ettiler. Terör, şiddeti destekleyen ve onların uzantısı bir partiyle görüşmeyeceğiz” diye konuştu.