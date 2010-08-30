-ERDOĞAN: ERKEN UYARI SİSTEMİ ÇALIŞTI RİZE (A.A) - 30.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, erken uyarı sistemine ilişkin ''Bir defa bu sistem çalışmıştır ve sistemle ilgili olarak da zaten Valimiz bu sistemden hareketle kendisi gerekli açıklamasını o gün yapmıştır. Yani yağmurun olacağını, olabileceğini ve şiddetinin yüksek olacağını da söylemiştir ama buna rağmen tabloyu görüyorsunuz'' dedi. Erdoğan, Rize'nin Gündoğdu beldesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Yıkılan 31 eve karşılık yapılacak yeni evlerin yeri tespit edildi mi?'' sorusuna karşılık Erdoğan, ''Şu anda bazı yerler de alternatif olarak veriliyor. Onların üzerinde Valiliğimiz, Toplu Konut İdaremiz gerekli çalışmayı yapacak, o yerler uygunsa orada hemen süratle inşaatımızı başlatacağız'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Erken Uyarı Sistemi'' konusundaki bir soru üzerine de şunları söyledi: ''Bir defa bu sistem çalışmıştır ve sistemle ilgili olarak da zaten Valimiz bu sistemden hareketle kendisi gerekli açıklamasını o gün yapmıştır. Yani yağmurun olacağını, olabileceğini ve şiddetinin yüksek olacağını da söylemiştir ama buna rağmen tabloyu görüyorsunuz.'' Erdoğan, bir gazetecinin ''Yağmur ve heyelan uyarısında bulunan cihaz olduğunu'' belirterek, ''Heyelan uyarısı yapılabilir miydi?'' yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi: ''Bir Rizeliysen, Rizeli olarak veya Trabzonlu olarak burada yağmurun olup olmamasını bırak heyelanın olmaması diye bir sorun var mı Rize'de ve Trabzon'da? Niye? Bunun tek nedeni var arkadaşlar. Ormanlar hakkını alır, dere yatağında akar, bunu unutmayın. Bakın burada da aynı şeyi görüyoruz. Ben çocukluğumuzu biliyorum. Bizim orman olan yerlerimizi biz ne yaptık? Ormandan çıkardık, çaylığa dönüştürdük. O zamanlar evlerimizin altında ahırlarımız vardı, o gübreleri kullanırdık. Ama daha sonra biz bu gübreleri ne yaptık? Tamamıyla evlerimizin altını boşalttık ve Avrupa gübresi dediğimiz kimyasal gübreyi kullanmaya başladık. Kimyasal gübreyi kullanmaya başladıktan sonra toprak adeta bir balçığa dönüştü. Şimdi bu tür yağmurla bütünleştiği anda toprak ne oluyor, adeta bir balçık olarak, adeta su noktasında çok daha katı bir şekilde bir bulamaç gibi akıp geliyor. Bunları gördünüz. Akan yerlere bakın, çaylıklar. Ağaçların olduğu yerlere bakın, orada bir direnme var çünkü erozyona karşı en büyük tedbir nedir? Köklü ağaçlardır ama çayın kök noktasında öyle bir yapısı yok.'' Erdoğan, Veliköy'de de incelemelerde bulundu ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Başbakan Erdoğan, havadan ve yerden incelemelerinin ardından selde kaybolan ve bugün cesedine ulaşılan Salim Bilgin'in Hamidiye Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına da katıldı.